Het team van Red Bull Racing heeft tijdens de tweede testweek in Bahrein toch wel een iets andere versie van de RB22 op de baan gezet dan vorige week in Sakhir te zien was.

De teams bereiden zich in Bahrein voor op het nieuwe seizoen. Daarbij is het nog altijd koffiedikkijken hoe de krachtsverhouding er in maart uit zal zien. Veel stemmen zeggen dat de Mercedes-teams straks de dienst zullen uitmaken, terwijl andere bronnen juist naar Red Bull Racing wijzen als favoriet. Het blijft dus nog even afwachten totdat de eerste echte competitieve sessie zich aandient.

Voorkant RB22

Red Bull verscheen woensdag toch wel met een aangepaste RB22 in Bahrein. Volgens Autoracer gaat het om een evolutie van de wagen die vorige week in Bahrein de ronden reed. De voorvleugel is aangepakt en er is een nieuw golvend hoofdelement geïnstalleerd. Daarnaast is het hoofdprofiel van de vleugel, waarop de neussteunen rusten, radicaal aangepast. Dit was voorheen vlak, maar het heeft inmiddels een neerwaartse kromming in het midden. Ook zijn de wing-endplates aangepast, waarbij er een steilere uitsnede te zien is; het lijkt erop dat dit bedoeld is om een 'downwash'-effect te creëren. Daarmee wil het team zoveel mogelijk lucht onder de auto krijgen.

Sidepods

Ook zijn de sidepods aangepast. Een goede foto vanaf die kant is momenteel nog niet beschikbaar, maar de sidepods zijn aan de onderkant erg agressief uitgesneden. Op de laatste testdag vorige week liep het gedeelte onder sponsor Oracle nog helemaal door richting de achterwielen. Nu is daar een flinke hap uitgenomen, waardoor het gedeelte waar de sponsor opstaat meer naar voren springt.

Achterkant RB22

De achterkant van de wagen is eveneens aangepast en lijkt nu meer op wat Ferrari op de SF-26 heeft. Zo had de RB22 vorige week nog een klein aerodynamisch profiel onder de uitlaat, en dat is deze week iets groter. Daarbij zijn ook de bevestigingspunten van de achtervleugel aangepast.

