Red Bull komt met aangepaste RB22 aan tijdens tweede testweek in Bahrein
Red Bull komt met aangepaste RB22 aan tijdens tweede testweek in Bahrein
Het team van Red Bull Racing heeft tijdens de tweede testweek in Bahrein toch wel een iets andere versie van de RB22 op de baan gezet dan vorige week in Sakhir te zien was.
De teams bereiden zich in Bahrein voor op het nieuwe seizoen. Daarbij is het nog altijd koffiedikkijken hoe de krachtsverhouding er in maart uit zal zien. Veel stemmen zeggen dat de Mercedes-teams straks de dienst zullen uitmaken, terwijl andere bronnen juist naar Red Bull Racing wijzen als favoriet. Het blijft dus nog even afwachten totdat de eerste echte competitieve sessie zich aandient.
Voorkant RB22
Red Bull verscheen woensdag toch wel met een aangepaste RB22 in Bahrein. Volgens Autoracer gaat het om een evolutie van de wagen die vorige week in Bahrein de ronden reed. De voorvleugel is aangepakt en er is een nieuw golvend hoofdelement geïnstalleerd. Daarnaast is het hoofdprofiel van de vleugel, waarop de neussteunen rusten, radicaal aangepast. Dit was voorheen vlak, maar het heeft inmiddels een neerwaartse kromming in het midden. Ook zijn de wing-endplates aangepast, waarbij er een steilere uitsnede te zien is; het lijkt erop dat dit bedoeld is om een 'downwash'-effect te creëren. Daarmee wil het team zoveel mogelijk lucht onder de auto krijgen.
Sidepods
Ook zijn de sidepods aangepast. Een goede foto vanaf die kant is momenteel nog niet beschikbaar, maar de sidepods zijn aan de onderkant erg agressief uitgesneden. Op de laatste testdag vorige week liep het gedeelte onder sponsor Oracle nog helemaal door richting de achterwielen. Nu is daar een flinke hap uitgenomen, waardoor het gedeelte waar de sponsor opstaat meer naar voren springt.
Achterkant RB22
De achterkant van de wagen is eveneens aangepast en lijkt nu meer op wat Ferrari op de SF-26 heeft. Zo had de RB22 vorige week nog een klein aerodynamisch profiel onder de uitlaat, en dat is deze week iets groter. Daarbij zijn ook de bevestigingspunten van de achtervleugel aangepast.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | F1-testweek Bahrein: Verstappen en Norris zetten scherpe rondetijden neer
- 15 minuten geleden
Aston Martin-Honda blijkt herhaling van McLaren-ramp: "Toen wist ik dat het fout ging"
- 22 minuten geleden
Red Bull komt met aangepaste RB22 aan tijdens tweede testweek in Bahrein
- 1 uur geleden
Verstappen ziet 24 uur Le Mans met Alonso en Vettel wel zitten: "Zou dat heel graag doen"
- 2 uur geleden
FIA buigt zich over trucje Mercedes, Verstappen verklaart pensioen-opmerking | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
LIVE | F1-testweek Bahrein: Russell klokt snelste tijd, Hadjar maakt alsnog vele meters
- Gisteren 16:57
- 5
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
- 14 februari
FIA verklaart aanpassing compressieverhouding: "Anders nog maar twee motorfabrikanten over"
- 15 februari
'Mercedes, Red Bull en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 17 februari