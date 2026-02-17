close global

Verstappen during Day 1 of Bahrain Test 1

VIDEO | Tegenslag voor Red Bull: hoofdontwerper stapt per direct op

Vincent Bruins

Formule 1 sluit een deal met Circuit de Barcelona-Catalunya tot en met 2032 en Red Bull Racing ziet kort voor de start van het seizoen hoofdontwerper Craig Skinner vertrekken.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

