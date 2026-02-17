VIDEO | Tegenslag voor Red Bull: hoofdontwerper stapt per direct op
VIDEO | Tegenslag voor Red Bull: hoofdontwerper stapt per direct op
Formule 1 sluit een deal met Circuit de Barcelona-Catalunya tot en met 2032 en Red Bull Racing ziet kort voor de start van het seizoen hoofdontwerper Craig Skinner vertrekken.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
Gerelateerd
Net binnen
Craig Skinner
VIDEO | Tegenslag voor Red Bull: hoofdontwerper stapt per direct op
- 21 minuten geleden
Startprocedure en batterijmanagement
'McLaren eist FIA-regelwijziging vanwege veiligheid, maar het is tactiek om Red Bull te stoppen'
- 1 uur geleden
- 6
Kritiek op reglementen
'Meeste coureurs eens met Verstappen, maar durven door F1 en FIA niks te zeggen'
- 2 uur geleden
- 2
Russell is geïrriteerd
Russell komt tóch met kritiekpunt op 2026-reglement: "Bam! Alles gaat dan schudden"
- 2 uur geleden
- 1
Red Bull Racing
Waché bemoeit zich niet met kritiek Verstappen: "Het is niet mijn doel om hem blij te maken"
- 3 uur geleden
Homologatie brandstof
'Mercedes, Red Bull en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
75.000+ views
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
50.000+ views
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
40.000+ views
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
30.000+ views
Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
- 14 februari
30.000+ views
FIA verklaart aanpassing compressieverhouding: "Anders nog maar twee motorfabrikanten over"
- 15 februari