Charles Leclerc lijkt zich te scharen achter Max Verstappen, die kritiek had op de nieuwe technische reglementen in de Formule 1. De focus zou te veel liggen op het managen van de elektrische energie en niet op het racen. De Ferrari-coureur noemt de uitspraken van de viervoudig wereldkampioen "vrij extreem", maar geeft toe dat hem ook geen plezier is gedaan met de FIA-regels.

We hebben er inmiddels een shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya en een eerste testweek op het Bahrain International Circuit opzitten. Verstappen heeft zijn conclusie al getrokken over de nieuwe bolide en bestempelde het als "Formule E op steroïden" en "F1-onwaardig". Fernando Alonso sloot zich aan bij de Limburger door te zeggen dat "zelfs onze kok in de keuken met deze auto's zou kunnen rijden", vanwege de lagere snelheid door de bochten. Leclerc laat weten ook geen fan te zijn van de nieuwe wagens.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc wil niet liegen

"Het is een vrij extreme uitspraak, maar ik ken Max, en ik weet dat hij soms best zwartwit kan zijn", begon de Monegask tegenover Viaplay. "Maar zijn dit de leukste auto's waarin ik ooit heb gereden? Nee. Er zijn nog veel dingen die we moeten verbeteren, maar we boeken snel vooruitgang. Over een jaar ziet het er ongetwijfeld heel anders uit dan nu."

Ook tegenover Sky Sports F1 nam Leclerc geen blad voor de mond: "Ik ga niet liegen. Het is niet zo dat ik er het meest van geniet om met deze auto te rijden. Het positieve dat ik eruit wil halen, is dat het een nieuwe uitdaging is om je aan te passen, maar om er daadwerkelijk mee te rijden... Het is niet het leukste. Waar ik vooral sceptisch over ben, is het inhalen. Dat is nogal lastig gebleken."