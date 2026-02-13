close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen during Day 1 of Bahrain Test 1

VIDEO | Verstappen valt op met slimme oplaadtruc, Antonelli klokt snelste tijd

VIDEO | Verstappen valt op met slimme oplaadtruc, Antonelli klokt snelste tijd

Vincent Bruins

De eerste testweek in Bahrein is vrijdagmiddag afgesloten. Kimi Antonelli wist de snelste tijd op het bord te zetten en Max Verstappen viel op met een slimme oplaadtruc. Daarnaast toonde Oscar Piastri zich op de laatste dag als echte kilometervreter met 161 ronden achter de naam.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes Kimi Antonelli Formule 1-testdagen Bahrain International Circuit

Net binnen

Russell wil FIA-ingreep bij Red Bull, McLaren luidt noodklok na zorgen over veiligheid | GPFans Recap
GPFans Recap

Russell wil FIA-ingreep bij Red Bull, McLaren luidt noodklok na zorgen over veiligheid | GPFans Recap

  • 9 minuten geleden
McLaren-teambaas heeft ernstige zorgen over veiligheid: 'No-brainer dat FIA moet ingrijpen'
Andres stella vreest

McLaren-teambaas heeft ernstige zorgen over veiligheid: 'No-brainer dat FIA moet ingrijpen'

  • 54 minuten geleden
  • 2
 Leclerc oneens met Russell over
Vraagteken boven pikorde

Leclerc oneens met Russell over "angstaanjagende" Red Bull: 'Mercedes verbergt het meest'

  • 1 uur geleden
  • 1
 Vasseur wil duidelijkheid maar geen protest tegen Mercedes: 'Die gaat Ferrari niet indienen'
Duidelijkheid van de fia

Vasseur wil duidelijkheid maar geen protest tegen Mercedes: 'Die gaat Ferrari niet indienen'

  • 2 uur geleden
  • 1
 VIDEO | Verstappen valt op met slimme oplaadtruc, Antonelli klokt snelste tijd
Wintertest Bahrein

VIDEO | Verstappen valt op met slimme oplaadtruc, Antonelli klokt snelste tijd

  • 3 uur geleden
Russell duidelijk over kritische Verstappen: 'Ga dan maar lekker naar de Nordschleife'
Discussie over 2026-regels

Russell duidelijk over kritische Verstappen: 'Ga dan maar lekker naar de Nordschleife'

  • Vandaag 17:57
  • 25
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 31 januari
 VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
75.000+ views

VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News

  • 29 januari
 Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari:
50.000+ views

Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"

  • 8 februari
 Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
40.000+ views

Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'

  • 7 februari
 Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
30.000+ views

Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'

  • 29 januari
 Het motorschandaal van Ferrari en de 'geheime overeenkomst' met de FIA | de grootste F1-mysteries
30.000+ views

Het motorschandaal van Ferrari en de 'geheime overeenkomst' met de FIA | de grootste F1-mysteries

  • 7 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x