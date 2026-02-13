VIDEO | Verstappen valt op met slimme oplaadtruc, Antonelli klokt snelste tijd
De eerste testweek in Bahrein is vrijdagmiddag afgesloten. Kimi Antonelli wist de snelste tijd op het bord te zetten en Max Verstappen viel op met een slimme oplaadtruc. Daarnaast toonde Oscar Piastri zich op de laatste dag als echte kilometervreter met 161 ronden achter de naam.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
