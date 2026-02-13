Formule E-CEO Jeff Dodds heeft de woorden van Max Verstappen over de nieuwe generatie Formule 1-auto's ook gehoord en nodigt de viervoudig kampioen uit om dit weekend af te reizen naar Djedda voor de E-Prix die daar plaatsvindt.

Verstappen was afgelopen week uitgesproken over het nieuwe type auto’s dat dit jaar in de Formule 1 debuteert. De Nederlander stelde dat het aanvoelt als Formule E op steroïden en doelde daarmee op het feit dat er veel aan energiemanagement moet worden gedaan, in plaats van voluit te racen. Daarnaast grapte hij: "Veel van wat je als coureur doet, qua input, heeft een enorme invloed op het energieverbruik. Voor mij is dat gewoon niet Formule 1. Misschien is Formule E wel beter voor mij, toch? Want daar draait alles om energie, efficiëntie en management."

Dodds stuurt Verstappen uitnodiging

Dodds hoorde die opmerking en stuurde de Nederlander direct een appje. "Ik heb Max gisteren een berichtje gestuurd met de boodschap: 'Jij bent in Bahrein, ik ben in Jeddah. Als je liever hierheen komt, kom ik je ophalen.' Dus ik was een beetje stout toen ik hem een berichtje stuurde", zo legt hij uit bij Autosport.com. Dodds vindt de opmerking van Verstappen overigens prima kunnen en is allang blij dat de Formule E überhaupt is benoemd: "Ik ben helemaal niet verbaasd [over de reacties]. Veel Formule E-coureurs en teambazen hebben contact met me opgenomen om te zeggen dat het een geweldige kans voor ons is. Velen zeggen dat het fantastisch is dat hij Formule E überhaupt noemt, omdat het goed is voor de naamsbekendheid. Ik denk dat het een goede gelegenheid is om mensen te laten zien wat we in huis hebben en waar we naartoe gaan."

CEO niet verbaasd over kritiek

Daarbij heeft Dodds het gevoel dat Verstappen zich vooral kritisch uitlaat over de huidige F1-wagens, in plaats van een steek onder water uit te delen aan de Formule E: "Wat hij zei, verbaast me niet. Ik parafraseer Max nu, hij is het er misschien niet mee eens, maar als ik het zo samenvat, zegt hij eigenlijk dat hij zich in de auto in een lastig parket voelt."

