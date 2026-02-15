De Formule 1-auto's van 2026 zijn vanaf de basis hagelnieuw en dus ontdekken we meer en meer over hoe de technische reglementen werken. Vanaf dit seizoen hebben de bolides een enorme vleugel achter de voorwielen zitten. Waarom zit deze daar en waar dient het voor?

De F1-bolides zijn niet alleen op motorisch gebied op de schop gegaan, maar ook de aerodynamica heeft een flinke opfrisser gekregen. Vergeleken met vorig jaar zijn de wagens uit de koningsklasse korter en smaller geworden. Ook zijn ze wat lichter geworden, en de coureurs merkten meteen al dat de auto's wat wendbaarder zijn. De DRS is verdwenen, al we krijgen nu wel te maken met actieve aerodynamica. Maar nu werpen we een blik op de enorme vleugel die achter de voorwielen geplaatst worden.

Omgekeerde bargeboard

Het onderdeel achter het voorwiel moet er volgens de reglementen zitten. Het is niet iets waar de teams zelf voor mogen kiezen. Het werkt eigenlijk als een omgekeerde bargeboard. Wielen en banden zijn op aerodynamisch gebied totaal niet gestroomlijnd. De lucht botst tegen een plat vlak van rubber aan. Vroeger zorgden de bargeboards ervoor dat de vuile lucht die over en langs de banden ging, naar buiten werd gestuurd, dus weg van de auto. Dit heet outwash. De schone lucht ging dan onder de auto door.

Vleugel zo slecht mogelijk laten werken

Het nadeel is dat de vuile lucht bij de auto's erachter terechtkwam en dus maakte het voor de achtervolgers extra lastig om bij de voorligger te blijven, en dus kreeg je minder inhaalacties te zien. Het onderdeel wat we op de 2026-auto's zien, fungeert als een omgekeerde bargeboard, en stuurt de outwash juist onder de auto door. De FIA hoopt hiermee dat achtervolgers veel meer in schone dan vuile lucht terechtkomen.

Het onderdeel moet zich in een bepaald gebied van de auto bevinden en onder een bepaalde hoek staan volgens de technische reglementen, maar om hun rivalen zoveel mogelijk te benadelen, proberen de teams deze vleugel expres zo slecht mogelijk te laten werken om toch die vuile lucht naar buiten te sturen in plaats van onder de auto door.

