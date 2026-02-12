Volgens Williams-teambaas James Vowles heeft Red Bull Racing met de RB22 een kunststukje afgeleverd. De teambaas stelt in gesprek met Sky Sports F1 dat het Oostenrijkse team in Bocht 1 in Bahrein alleen al zes tienden van een seconde weet te vinden, iets waarop Williams nog geen antwoord heeft.

Tijdens de testweek in Bahrein worden de favorietenrollen al door diverse teams uitgedeeld. Toch draait het tijdens de testsessies niet zozeer om de rondetijden, maar eerder om het aantal gereden ronden. De teams werken rustig hun programma’s af, en de concurrentie weet niet van elkaar op welk programma zij zitten en met welk brandstofniveau er wordt gereden. Mercedes wordt door de geluiden in de paddock als favoriet aangewezen, terwijl Toto Wolff vooral de aandacht lijkt te verleggen naar Red Bull Racing.

Williams onder de indruk

Ook Vowles lijkt die route te hebben gekozen. Bij het Britse medium kijkt hij terug naar de openingsdag in Bahrein, waarbij Max Verstappen achter het stuur van de RB22 plaatsnam: "Wij zien consequent zes tienden. In Bocht 1 komen we daar niet in de buurt. Hun snelheid in Bocht 1 is enorm indrukwekkend." Red Bull debuteert dit jaar met hun eigen motoren en Vowles is onder de indruk: "De Red Bull is helemaal vanaf nul opgebouwd, binnen een volledig nieuw programma, en toch weten ze hem te leveren, betrouwbaar te maken en prestaties te halen. Ze hebben dat allemaal bereikt."

Problemen donderdagochtend

Toch verliep donderdagochtend nog niet alles van een leien dakje bij het Oostenrijkse team. Zo stond Isack Hadjar op de planning om meters te maken in de 2026-wagen, nadat Verstappen dat op woensdag had gedaan. De Fransman moest echter vooral toekijken, omdat het team bezig was een hydraulisch probleem met de RB22 op te lossen. Het is nog niet duidelijk of het Oostenrijkse team vanmiddag wél in actie zal komen.

