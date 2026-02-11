Het is The Race opgevallen dat Max Verstappen als een van de weinigen vandaag in Bahrein een iets andere rijstijl hanteerde. Volgens het medium zou dat alles te maken hebben met het opladen van de batterij van de power unit, iets wat met de nieuwe motoren weleens een slimmigheidje kan worden.

Met de nieuwe power units, waarvan ongeveer de helft van het vermogen wordt opgewekt door de verbrandingsmotor en de andere helft uit de elektrische componenten moet komen, wordt er gezocht naar manieren om de elektrische kant zo veel mogelijk het werk te laten doen. Een manier daarvoor is om de accu zo veel mogelijk opgeladen te houden, zodat het vermogen kan worden gebruikt wanneer dat nodig is.

'Onorthodoxe terugschakeltechniek'

Het medium stelt dat Verstappen op plekken in Bahrein waar normaliter in de tweede versnelling wordt gereden, juist in de eerste versnelling reed. Daardoor lagen de toerentallen van de motor hoger dan normaal, maar dat zorgt er juist voor dat de batterij wordt opgeladen. "Verstappen is een vroege voorstander geweest van het toepassen van een onorthodoxe terugschakeltechniek, die ons het eerste echte teken gaf van mogelijke trucs om hoogtoerige motoren te gebruiken om de batterijen op te laden. Het voelt als iets wat Red Bull het meest bewust als tactiek inzet, en ook met het meeste effect, en Verstappen lijkt zich al relatief comfortabel te voelen in het beheersen ervan", zo schrijft het medium.

