Sommige fans, coureurs en teambazen hebben het Formule 1-seizoen van 2023 tot nu toe als "saai" bestempeld. Toto Wolff vertelde na de Grand Prix van Azerbeidzjan dat "er geen spektakel was", terwijl Max Verstappen heeft uitgelegd dat de huidige generatie auto's de coureurs niet toestaat om spannende gevechten te hebben. Maar wat zeggen de statistieken over het aantal inhaalacties dit seizoen vergeleken met vorig jaar? En welke coureur wint en welke coureur verliest de meeste posities?

In de vijf Grands Prix die tot nu toe zijn verreden, is er in totaal 185 keer ingehaald. Doe daar nog de 20 bij van de Sprint op het stratencircuit in Bakoe en de teller staat ondertussen op 205.

Vergelijking met 2022

Vorig jaar waren er 78 inhaalacties in de seizoensopener in Bahrein. Afgelopen maart waren het er slechts 37. In Saoedi-Arabië werd er dit seizoen juist meer ingehaald. Er waren 36 inhaalacties vergeleken met de 32 van 2022. In Australië was het weer andersom. Er werd dit jaar 29 keer ingehaald, vier keer minder dan vorig seizoen. In Azerbeidzjan - in 2022 was deze Grand Prix de achtste ronde van het kampioenschap in plaats van de vierde - is het aantal gelijk met 23 inhaalacties. Van de vijf Grands Prix tot nu toe in 2023 heeft Miami de meeste inhaalacties met 60. Dat zijn er 8 meer dan vorig jaar.

In 2022 hadden Bahrein, Saoedi-Arabië, Australië, Azerbeidzjan en Miami bij elkaar 219 inhaalacties en in 2023, zonder de Sprint in Bakoe dus meegerekend, 185. Het enorme verschil in het aantal inhaalacties in Bahrein lijkt volgens de statistieken geheel verantwoordelijk te zijn voor het lagere totale aantal dit jaar. Op de andere circuits is er nauwelijks wat veranderd.

Inhaalacties bij de start en in de pitstraat worden niet meegerekend evenals inhaalacties als resultaat van spins of crashes.

Verstappen en Hülkenberg

Max Verstappen blinkt ook uit in deze statistieken. De kampioenschapsleider heeft tot nu toe dit seizoen vaker ingehaald dan welke andere coureur dan ook. Vanwege een gebroken aandrijfas in Saoedi-Arabië en vanwege een ongelukkig getimede crash van Charles Leclerc in Miami, moest Verstappen een keer vanaf P15 starten en een keer vanaf P9. In beide Grands Prix maakte hij ontzettend veel plekken goed. Hij werd tweede in Djedda en afgelopen zondag pakte hij zijn derde overwinning van 2023. Bij de Nederlander staat de teller nu op 19.

Nico Hülkenberg is de vaakst ingehaalde coureur tot nu toe dit seizoen. Hij zag maar liefst 22 keer een concurrent aan hem voorbijgaan.