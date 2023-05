Brian Van Hinthum

Zaterdag 13 mei 2023 13:32

Het team van Red Bull Racing is bezig aan een uitermate dominant seizoen in de Formule 1 en het team van Christian Horner heeft voorlopig alle Grands Prix op hun naam geschreven. De Brit sluit echter uit dat het op deze manier doorgaat en noemt het onmogelijk om alle 23 de races te winnen.

Red Bull Racing heeft in het nieuwe seizoen de zaakjes meer dan uitstekend voor elkaar. Met Max Verstappen en Sergio Pérez in de gelederen en de ongekend snelle RB19 als wapenfeit, wist het team de eerste vijf races van het seizoen vrij probleemloos te winnen. Sommige fans en analisten vrezen voor een kleurloos jaar voor de andere teams en zeggen zelfs dat Red Bull alle 23 races van dit seizoen zou kunnen winnen.

Daar wil Horner echter niks van weten. Volgens de Brit is het seizoen nog enorm lang met veel verschillende factoren, waardoor het schier onmogelijk is om alle races tijdens de rest van het seizoen binnen te slepen. "Ik denk dat dat een enorm grote opdracht is", vertelt hij in een interview met The Financial Times. "Je hebt te maken met 23 races, er zijn stratencircuits en verraderlijke weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld in Silverstone kan gebeuren", vertelt de Red Bull-teambaas.

Komt Mercedes eraan?

Hij vervolgt: "Je hebt te maken met betrouwbaarheid, strategie en een geluksfactor. Het is dus ondenkbaar dat je 23 races wint." De Brit noemt daarnaast ook nog Mercedes. "Als je Mercedes moet geloven, komt er voor hen een compleet nieuwe auto aan", stelt de voorman van Red Bull. De interviewer vraagt hem vervolgens of hij daadwerkelijk gelooft wat Mercedes allemaal zegt en Horner laat zich niet in de val lokken. "Ik ga die vraag niet beantwoorden."