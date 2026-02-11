De allereerste 'openbare' testdag van dit jaar zit erop in Bahrein en daar waar er in Barcelona amper informatie naar buiten kwam, was dat op deze woensdag gelukkig wel anders. In de ochtend klokte Max Verstappen de snelste tijd, een tijd die later in de middag verslagen werd door Lando Norris. De meeste rondjes werden gereden door Verstappen, maar liefst 136 stuks in totaal.

