Max Verstappen and Lando Norris

VIDEO: Norris pakt snelste tijd Verstappen af tijdens eerste F1-testdag in Bahrein | GPFans News

Famke Stevering

De allereerste 'openbare' testdag van dit jaar zit erop in Bahrein en daar waar er in Barcelona amper informatie naar buiten kwam, was dat op deze woensdag gelukkig wel anders. In de ochtend klokte Max Verstappen de snelste tijd, een tijd die later in de middag verslagen werd door Lando Norris. De meeste rondjes werden gereden door Verstappen, maar liefst 136 stuks in totaal.

