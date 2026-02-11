close global

﻿
Ferrari boss Fred Vasseur and Williams principal James Vowles in conversation

Vowles haalt uit naar Mercedes-rivalen: 'Ze zijn woedend dat de motor aan de regels voldoet'

Vowles haalt uit naar Mercedes-rivalen: 'Ze zijn woedend dat de motor aan de regels voldoet'

Vincent Bruins
Ferrari boss Fred Vasseur and Williams principal James Vowles in conversation

James Vowles heeft fel uitgehaald naar de concurrentie die klaagt over de nieuwe Mercedes-krachtbron. Volgens de Williams-teambaas is de motor volledig legaal en moeten rivaliserende teams niet proberen om via de reglementen hun achterstand goed te maken. De discussie over de krachtbron zorgt voor de nodige spanningen in de paddock in aanloop naar het nieuwe tijdperk in de Formule 1.

De kern van het conflict ligt bij de technische specificaties van de motoren die vanaf dit jaar worden ingezet. Hoewel de reglementen een maximale compressieverhouding van 16:1 voorschrijven, wordt Mercedes ervan verdacht een methode te hebben gevonden waarbij deze verhouding tijdens het rijden oploopt tot 18:1. Dit zou gebeuren door de thermische uitzetting van bepaalde onderdelen, wat meer vermogen oplevert ten opzichte van de concurrentie.

Waarschuwing voor Balance of Performance

Vowles benadrukt dat de sport een meritocratie moet blijven waarin technische innovatie wordt beloond. In Bahrein liet hij weten dat de Formule 1 niet de verkeerde kant op moet gaan wat betreft de regelgeving. "Als sport moeten we oppassen dat dit geen BoP-kampioenschap wordt", zo waarschuwt de teambaas tegenover Motorsport.com. Hij verwijst hiermee naar de 'Balance of Performance', een systeem dat vooral in GT3-klasses wordt gebruikt om de prestaties kunstmatig gelijk te trekken.

Vowles ziet andere teams woedend zijn

"Mijn stellige mening is dat de power unit die we in de auto hebben, volledig voldoet aan de reglementen", vervolgde Vowles. "Het is geen kwestie van een maand, maar van meerdere jaren werk om de power unit op dat niveau te krijgen. De andere teams zijn vast woedend. Ze hebben niet kunnen bereiken wat Mercedes heeft gedaan, maar wij moeten ook voorzichtig zijn. Op dit moment denk ik niet dat er ook maar iemand is die kan zeggen wie de beste motor heeft, en we concentreren ons slechts op één detail ervan."

Mercedes Formule 1 Williams James Vowles 2026-reglement Formule 1-testdagen
