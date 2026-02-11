Wolff bezorgd en wijst favorietenrol toe aan Red Bull: 'Zij zijn de benchmark'
Hoewel Mercedes in Barcelona goed voor de dag wist te komen, is teambaas Toto Wolff voorlopig nog niet tevreden met wat er momenteel in Bahrein gebeurt. Woensdag startte de tweede testweek van het seizoen en volgens de Oostenrijker is vooral Red Bull Racing hoge ogen aan het gooien.
In Bahrein is inmiddels de tweede testweek begonnen. De ochtendsessie zit er inmiddels op en Max Verstappen wist de snelste tijd op het bord te zetten op het Bahrain International Circuit, hoewel dat in deze fase nog niet zoveel zegt. De Nederlander legde 65 ronden af, maar Carlos Sainz was in de ochtend de absolute kilometervreter met 77 ronden onder de gordel.
Wolff legt favorietenrol bij Red Bull Racing
De teams werken in Bahrein rustig hun programma’s af en Wolff legt bij Motorsport.com uit dat vooral Red Bull Racing er erg sterk uitziet: “Nou, ik had gehoopt dat ze slechter zouden presteren, want ze hebben het erg goed gedaan. De auto en de motor zijn momenteel de maatstaf, zou ik zeggen. En dan heb je natuurlijk Max in de auto; die combinatie is ijzersterk.” In de ogen van Wolff komt ook de Red Bull-Ford-motor goed voor de dag: “Ze zijn in staat om op de rechte stukken veel meer energie te leveren dan alle anderen. Ik bedoel, over opeenvolgende ronden… Ik zou zeggen dat ze, gezien de omstandigheden van vandaag, op de eerste officiële testdag, wat altijd met een kanttekening komt, de lat hoog hebben gelegd.”
Foefje Mercedes
De woorden van Wolff komen in een periode waarin het binnen de paddock vooral over de Duitse krachtbron gaat. Zo zijn Audi, Ferrari en Honda niet blij met het gevonden slimmigheidje van Mercedes, dat tijdens het rijden de compressieverhouding zou kunnen verhogen. Daardoor heeft de Duitse power unit meer vermogen tot zijn beschikking en zou de krachtbron bovendien efficiënter werken.
