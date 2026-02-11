Verschillende teams zijn in Bahrein voor de eerste officiële F1-wintertest van 2026 verschenen met een apart vleugeltje bij de voorwielen. Op de actieve aerodynamica na is het niet de bedoeling dat er bewegend bodywork op een Formule 1-bolide is gemonteerd. Dat maakt dit vleugeltje extra interessant en het zorgt voor vraagtekens.

We komen steeds dichterbij de seizoensopener, de Grand Prix van Australië. De lanceringen van alle bolides zitten erop evenals de Barcelona-shakedown. Ondertussen is de eerste testdag bezig op het Bahrain International Circuit. Ondanks dat deze eerste dag achter gesloten deuren wordt verreden, mogen er toch fotografen aanwezig zijn en laat de bewaking veel meer toe. De eerste foto's zijn dus ook al binnengestroomd. De Audi valt qua absolute veranderingen het meest op ten opzichte van Barcelona, maar het is dít vleugeltje van Red Bull, Cadillac en een aantal andere teams die zorgen voor vragen. Het is aan de foto's moeilijk te zien hoeveel teams dit precies hebben ontwikkeld.

Is het een bewegend aerodynamisch onderdeel?

Het vleugeltje bevindt zich aan de binnenkant van het linkervoorwiel en aan de binnenkant van het rechtervoorwiel. Het lijkt erop dat een aantal andere Formule 1-teams deze ook hebben, waaronder de Red Bull Racing-bolide van Max Verstappen, maar bij Cadillac valt het veruit het meeste op.

In Artikel 3.2 van de technische reglementen staat beschreven wat de teams wel en niet mogen doen met het bodywork. Daarin staat onder andere dat bewegende aerodynamische onderdelen, op de voorvleugel en achtervleugel zelf na voor de 'rechte stuk'-modus en de 'bochten'-modus, verboden zijn.

Het vleugeltje beweegt op zichzelf niet, maar het beweegt wel mee, en dat doet het omdat het verbonden is aan de voorwielen. Die bewegen natuurlijk naar links of naar rechts, afhankelijk van de stuurbewegingen van de coureur. Het roept vragen op of dit telt als een 'bewegend onderdeel'. Tijdens de wintertests mogen teams in principe rijden met een auto die niet voldoet aan de reglementen, maar gaan we dit vleugeltje ook in Australië terugzien?

