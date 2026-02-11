Testweek is begonnen: eerste beelden 2026-wagens stromen door uit Bahrein
Testweek is begonnen: eerste beelden 2026-wagens stromen door uit Bahrein
Op woensdagochtend was het eindelijk zover: de testdagen in Bahrein - openbaar voor media - zijn van start gegaan. Na de schimmige week in Spanje betekent het dan ook eindelijk dat er lustig op los gestrooid kan worden met beelden van de auto's door de fotografen en dus hebben we ze eindelijk in beeld in actie.
De Formule 1-teams maakten enlele weken geleden hun eerste meters van 2026 tijdens de besloten shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya, die op vrijdag 30 januari 2026 ten einde liep. Het werd een week om snel te vergeten voor fans en media, want er viel amper wat te melden achter de gesloten deuren in Barcelona en zodoende werden we niks wijzer. Na deze eerste besloten testfase reist het Formule 1-circus richting het Midden-Oosten voor de officiële publieke testdagen, die van groot belang zullen zijn in aanloop naar het nieuwe technische tijdperk.
Foto's van de wagens
Deze zijn vandaag dan ook van start gegaan op het Bahrain International Circuit, waarbij er op woensdag echter nog geen fans aanwezig mogen zijn. Wél mag er deze keer pers aanwezig zijn, waardoor we de eerste foto's uit Bahrein van de nieuwe wagens eindelijk in hoge kwaliteit kunnen zien op de baan.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE: Formule 1-testweek Bahrein: Verstappen ook tijdens de middagsessie actie
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen klokt snelste tijd in ochtendsessie Bahrein, Williams verrassend het productiefst
- 1 uur geleden
Mercedes haalt geintje uit bij Russell: "Veiligheid eerst"
- 22 minuten geleden
'Foefje' van Mercedes makkelijk terug te draaien vóór Australië? "Rivalen zijn ervan overtuigd"
- 1 uur geleden
Onbegrip rondom deels gesloten testweek Bahrein: "Bang voor veel problemen?"
- 2 uur geleden
Stroll reageert op Russell: 'Als hij met dertig seconden wint, verandert hij wel van mening'
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari