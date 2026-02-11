close global

Hamilton

Testweek is begonnen: eerste beelden 2026-wagens stromen door uit Bahrein

Testweek is begonnen: eerste beelden 2026-wagens stromen door uit Bahrein

Brian Van Hinthum
Hamilton

Op woensdagochtend was het eindelijk zover: de testdagen in Bahrein - openbaar voor media - zijn van start gegaan. Na de schimmige week in Spanje betekent het dan ook eindelijk dat er lustig op los gestrooid kan worden met beelden van de auto's door de fotografen en dus hebben we ze eindelijk in beeld in actie.

De Formule 1-teams maakten enlele weken geleden hun eerste meters van 2026 tijdens de besloten shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya, die op vrijdag 30 januari 2026 ten einde liep. Het werd een week om snel te vergeten voor fans en media, want er viel amper wat te melden achter de gesloten deuren in Barcelona en zodoende werden we niks wijzer. Na deze eerste besloten testfase reist het Formule 1-circus richting het Midden-Oosten voor de officiële publieke testdagen, die van groot belang zullen zijn in aanloop naar het nieuwe technische tijdperk.

Foto's van de wagens

Deze zijn vandaag dan ook van start gegaan op het Bahrain International Circuit, waarbij er op woensdag echter nog geen fans aanwezig mogen zijn. Wél mag er deze keer pers aanwezig zijn, waardoor we de eerste foto's uit Bahrein van de nieuwe wagens eindelijk in hoge kwaliteit kunnen zien op de baan.

Verstappen in de RB22 in actie
Verstappen in de RB22 in actie
Lindblad debuteert dit seizoen
Lindblad debuteert dit seizoen
Lewis in zijn nieuwe bolide
Lewis in zijn nieuwe bolide
Ocon
Ocon
Bortoleto en Audi met flink aangepaste wagen
Bortoleto en Audi met flink aangepaste wagen

