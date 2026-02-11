De eerste testdag in Bahrein is inmiddels onderweg. Vandaag komen er maar liefst 18 van de in totaal 22 coureurs in actie namens de elf verschillende teams, waaronder Max Verstappen.

Het pre-season is officieel begonnen in de Formule 1. Na de veredelde shakedown-week in Barcelona zijn de testdagen nu echt afgetrapt. Deze en volgende week krijgen de coureurs op woensdag, donderdag en vrijdag de kans om de nieuwe wagens zo veel mogelijk te testen op het circuit in Bahrein. De dagen lopen van 08:00 uur tot 17:00 uur, met een pauze van een uur om 12:00 uur. Waar van deze eerste week telkens alleen het laatste uur wordt uitgezonden, wordt de tweede testweek volledig in beeld gebracht.

18 van de 22 coureurs op woensdag in actie in Bahrein

Vandaag komen er maar liefst 18 van de 22 coureurs in actie. Bij McLaren verrijdt Oscar Piastri de ochtendsessie, waarna Lando Norris na de lunch het stuurtje overneemt. Bij Mercedes trapt George Russell het spits af, gevolgd door Kimi Antonelli. Max Verstappen heeft de RB22 de volledige dag tot zijn beschikking, waar ook Ferrari de dag heeft opgedeeld tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Bij Williams komen eveneens zowel Carlos Sainz als Alexander Albon in actie.

Oude bekenden maken hun rentree

Racing Bulls hanteert eenzelfde soort strategie als de Oostenrijkse hoofdmacht. Debutant Arvid Lindblad mag vandaag de volledige dag kennismaken met het Formule 1-materiaal. Bij Aston Martin heeft Lance Stroll een volle dag de tijd, terwijl namens Haas alleen Esteban Ocon in actie komt. Bij Audi komt eerst Gabriel Bortoleto in actie, gevolgd door Nico Hülkenberg. Franco Colapinto en Pierre Gasly verdelen de rijtijd bij Alpine, en tot slot mogen 'nieuwkomers' Valtteri Bottas en Sergio Pérez ook allebei een halve dag voor hun rekening nemen bij Cadillac.

