Deze coureurs komen vandaag in actie tijdens de eerste testdag in Bahrein
Deze coureurs komen vandaag in actie tijdens de eerste testdag in Bahrein
De eerste testdag in Bahrein is inmiddels onderweg. Vandaag komen er maar liefst 18 van de in totaal 22 coureurs in actie namens de elf verschillende teams, waaronder Max Verstappen.
Het pre-season is officieel begonnen in de Formule 1. Na de veredelde shakedown-week in Barcelona zijn de testdagen nu echt afgetrapt. Deze en volgende week krijgen de coureurs op woensdag, donderdag en vrijdag de kans om de nieuwe wagens zo veel mogelijk te testen op het circuit in Bahrein. De dagen lopen van 08:00 uur tot 17:00 uur, met een pauze van een uur om 12:00 uur. Waar van deze eerste week telkens alleen het laatste uur wordt uitgezonden, wordt de tweede testweek volledig in beeld gebracht.
18 van de 22 coureurs op woensdag in actie in Bahrein
Vandaag komen er maar liefst 18 van de 22 coureurs in actie. Bij McLaren verrijdt Oscar Piastri de ochtendsessie, waarna Lando Norris na de lunch het stuurtje overneemt. Bij Mercedes trapt George Russell het spits af, gevolgd door Kimi Antonelli. Max Verstappen heeft de RB22 de volledige dag tot zijn beschikking, waar ook Ferrari de dag heeft opgedeeld tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Bij Williams komen eveneens zowel Carlos Sainz als Alexander Albon in actie.
Oude bekenden maken hun rentree
Racing Bulls hanteert eenzelfde soort strategie als de Oostenrijkse hoofdmacht. Debutant Arvid Lindblad mag vandaag de volledige dag kennismaken met het Formule 1-materiaal. Bij Aston Martin heeft Lance Stroll een volle dag de tijd, terwijl namens Haas alleen Esteban Ocon in actie komt. Bij Audi komt eerst Gabriel Bortoleto in actie, gevolgd door Nico Hülkenberg. Franco Colapinto en Pierre Gasly verdelen de rijtijd bij Alpine, en tot slot mogen 'nieuwkomers' Valtteri Bottas en Sergio Pérez ook allebei een halve dag voor hun rekening nemen bij Cadillac.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE: Formule 1-testweek Bahrein: Verstappen ook tijdens de middagsessie actie
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen klokt snelste tijd in ochtendsessie Bahrein, Williams verrassend het productiefst
- 1 uur geleden
Mercedes haalt geintje uit bij Russell: "Veiligheid eerst"
- 22 minuten geleden
'Foefje' van Mercedes makkelijk terug te draaien vóór Australië? "Rivalen zijn ervan overtuigd"
- 1 uur geleden
Onbegrip rondom deels gesloten testweek Bahrein: "Bang voor veel problemen?"
- 2 uur geleden
Stroll reageert op Russell: 'Als hij met dertig seconden wint, verandert hij wel van mening'
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari