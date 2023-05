LIVE: Volg hier alle ontwikkelingen van Verstappen en Team Redline op de Nürburgring

Brian Van Hinthum

Zaterdag 13 mei 2023 14:46

Max Verstappen komt dit weekend met Team Redline in actie in de virtuele 24 uur van de Nürburgring en het evenement valt zoals altijd live te volgen op verschillende kanalen. Volg in dit artikel alle ontwikkelingen van Verstappen en zijn team vanaf het virtuele circuit in Duitsland.

Zoals inmiddels bekend, is Verstappen iemand die graag in de simulator kruipt om met zijn collega's van Team Redline deel te nemen aan virtuele races. Hoewel het niet altijd even goed gaat - zo was Verstappen zeer kritisch nadat meerdere keren zijn verbinding verbroken werd tijden de virtuele 24 uur van Le Mans - blijft de Nederlander in zijn vrije tijd graag meedoen aan de races. Hij noemt het een goede manier om de concurrentie in de Formule 1 voor te blijven en scherp te blijven wanneer het geen raceweekend is.

Stream

Hoewel komend weekend de daadwerkelijke 24 uur van de Núrburgring op het programma staat, is het dit weekend tijd voor een voorproefje op de endurancerace met het virtuele evenement. Ook Verstappen is met Team Redline aanwezig om mee te racen. Je kan de verrichtingen van de tweevoudig wereldkampioen en teamgenoten Diogo Pinto en Ole Seibraten bekijken in onderstaande stream.