VIDEO: Papaya-rules keren terug bij McLaren: 'Zak Brown wil kampioenschap voor Piastri' l GPFans Raceteam
VIDEO: Papaya-rules keren terug bij McLaren: 'Zak Brown wil kampioenschap voor Piastri' l GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Brian van Hinthum.
Luister hier de volledige podcast
Gerelateerd
Net binnen
GPFans Recap
Antonelli betrokken bij fors verkeersongeval, Viaplay past prijzen jaarabonnement aan | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Max Verstappen
Viaplay lanceert nieuwe docuserie over Max Verstappen: 'New Ground'
- 1 uur geleden
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡
McLaren presenteert meer liveries in aanloop naar nieuwe seizoen | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 44
Viaplay
Viaplay doorbreekt trend en komt met 'kortingsactie' voor Formule 1-seizoen
- 3 uur geleden
- 7
VIDEO
VIDEO: Papaya-rules keren terug bij McLaren: 'Zak Brown wil kampioenschap voor Piastri' l GPFans Raceteam
- 3 uur geleden
Ferrari
Montoya waarschuwt Ferrari-fans: "Snelle ronde juist door waardeloze auto'
- Vandaag 18:21
- 1
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
75.000+ views
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
50.000+ views
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
40.000+ views
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
40.000+ views
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
30.000+ views
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari