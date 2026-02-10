close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
thumb

VIDEO: Papaya-rules keren terug bij McLaren: 'Zak Brown wil kampioenschap voor Piastri' l GPFans Raceteam

VIDEO: Papaya-rules keren terug bij McLaren: 'Zak Brown wil kampioenschap voor Piastri' l GPFans Raceteam

Brian Van Hinthum

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Brian van Hinthum.

Luister hier de volledige podcast

Gerelateerd

McLaren VIDEO

Net binnen

Antonelli betrokken bij fors verkeersongeval, Viaplay past prijzen jaarabonnement aan | GPFans Recap
GPFans Recap

Antonelli betrokken bij fors verkeersongeval, Viaplay past prijzen jaarabonnement aan | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
Viaplay lanceert nieuwe docuserie over Max Verstappen: 'New Ground'
Max Verstappen

Viaplay lanceert nieuwe docuserie over Max Verstappen: 'New Ground'

  • 1 uur geleden
McLaren presenteert meer liveries in aanloop naar nieuwe seizoen | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

McLaren presenteert meer liveries in aanloop naar nieuwe seizoen | F1 Shorts

  • 2 uur geleden
  • 44
 Viaplay doorbreekt trend en komt met 'kortingsactie' voor Formule 1-seizoen
Viaplay

Viaplay doorbreekt trend en komt met 'kortingsactie' voor Formule 1-seizoen

  • 3 uur geleden
  • 7
 VIDEO: Papaya-rules keren terug bij McLaren: 'Zak Brown wil kampioenschap voor Piastri' l GPFans Raceteam
VIDEO

VIDEO: Papaya-rules keren terug bij McLaren: 'Zak Brown wil kampioenschap voor Piastri' l GPFans Raceteam

  • 3 uur geleden
Montoya waarschuwt Ferrari-fans:
Ferrari

Montoya waarschuwt Ferrari-fans: "Snelle ronde juist door waardeloze auto'

  • Vandaag 18:21
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 31 januari
 VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
75.000+ views

VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News

  • 29 januari
 Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
50.000+ views

Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs

  • 23 januari
 Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari:
40.000+ views

Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"

  • 8 februari
 Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
40.000+ views

Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'

  • 7 februari
 Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
30.000+ views

Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'

  • 29 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x