In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Brian van Hinthum. Vanzelfsprekend gaat het over de shakedown in Barcelona, de winterstop en de aankomende testweek in Bahrein.

Luister hier de volledige podcast.

