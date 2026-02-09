close global

﻿
Credit for photo: Red Bull x Aston Martin x GPFANS

Opnieuw geen volledige F1-test op tv: 'Ze zijn bang voor problemen' | GPFans Raceteam

Opnieuw geen volledige F1-test op tv: 'Ze zijn bang voor problemen' | GPFans Raceteam

Vincent Bruins
Credit for photo: Red Bull x Aston Martin x GPFANS

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Brian van Hinthum. Vanzelfsprekend gaat het over de shakedown in Barcelona, de winterstop en de aankomende testweek in Bahrein.

Luister hier de volledige podcast.

