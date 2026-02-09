Opnieuw geen volledige F1-test op tv: 'Ze zijn bang voor problemen' | GPFans Raceteam
Opnieuw geen volledige F1-test op tv: 'Ze zijn bang voor problemen' | GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.
In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Brian van Hinthum. Vanzelfsprekend gaat het over de shakedown in Barcelona, de winterstop en de aankomende testweek in Bahrein.
Luister hier de volledige podcast.
Gerelateerd
Net binnen
GPFans Recap
FIA wil Mercedes-controverse vóór Australië oplossen, drie teams onthullen livery's | GPFans Recap
- 50 minuten geleden
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡
Cadillac in actie met hagelnieuwe livery tijdens filmdag in Bahrein | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
Aston Martin AMR26
Aston Martin trekt doek af van door Newey ontworpen bolide voor Alonso en Stroll
- 1 uur geleden
- 2
Podcast
Opnieuw geen volledige F1-test op tv: 'Ze zijn bang voor problemen' | GPFans Raceteam
- 2 uur geleden
- 1
Launch in Dhahran
LIVE: Bekijk hier de lancering van de nieuwe Aston Martin vanuit Saoedi-Arabië
- 2 uur geleden
Controverse rondom compressieverhouding
Zak Brown over 'illegale' Mercedes-motor in de McLaren: 'Wat de concurrentie beweert...'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
75.000+ views
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
75.000+ views
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
50.000+ views
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
40.000+ views
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
30.000+ views
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- Gisteren 19:04