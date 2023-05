Brian Van Hinthum

Johnny Herbert kreeg voor het 2023-seizoen te horen dat hij niet meer nodig was bij het analistenteam van Sky Sports. De voormalig coureur onthult nu meer details over de manier waarop hij vertrokken is en noemt daarbij de boycot van Max Verstappen van vorig seizoen als één van de voorbeelden.

In 2022 baarden Verstappen en Red Bull Racing opzien door in Mexico openlijk te laten horen dat zij niet wilden spreken met Sky Sports. Aanleiding van de hele boycot waren uitspraken die Sky Sports' pitreporter Ted Kravitz in Austin deed tijdens zijn gebruikelijke rubriek Ted's Notebook. Tijdens het programma, waarbij de reporter op eigen wijze de race van daarvoor doorloopt, ging Kravitz volgens Verstappen over de schreef in zijn opmerkingen over de Nederlander. Het lag in principe niet alleen aan dat specifieke moment, maar was vooral de druppel die de emmer deed overlopen. De wereldkampioen zou zich al vaker hebben gestoord aan de in zijn ogen denigrerende opmerkingen die regelmatig over hem worden gemaakt.

Vroeger versus nu

Een paar maanden later haalde het team van Sky Sports de bezem door de tent en werden Paul di Resta en Herbert aan de kant geschoven door hun werkgever. Laatstgenoemde gaat daar nu voor het eerst op in en hij denkt dat men het niet altijd even leuk vond hoe uitgesproken hij was in de media. "Vroeger mocht ik altijd zeggen wat ik wilde. Maar tegenwoordig is het zo dat wanneer iemand iets op TV zegt bij Channel 4 of Sky en je een soort van felle kritiek op een team hebt, dan zijn de meteen over de rooie", zo wordt Herbert door Express geciteerd.

Alles kunnen zeggen over teams

Daarbij wijst hij naar het voorbeeld van Verstappen in Mexico. "Wanneer ze boos worden, is er net zoals we bij Max zagen de kans dat ze zeggen: 'Oh, we willen niet met je praten want dat jij hebt dat gezegd'. Dat is waarom je voortaan goed moet opletten met wat je zegt. Het is natuurlijk wel begrijpelijk. Ik weet nog uit mijn racetijd dat er soms dingen gezegd werden die je boos maakten en waardoor je voor een aantal races niet sprak met die journalist. Ik begrijp het dus wel. Maar als het om een team gaat, vind ik dat je altijd zo uitgesproken moet kunnen zijn als je zou willen in bepaalde situaties", besluit Herbert.