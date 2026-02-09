Kelly Piquet deelt belangrijke mijlpaal van dochtertje Max Verstappen
Kelly Piquet heeft een belangrijke mijlpaal van Lily gedeeld, het dochtertje van Kelly en Max Verstappen. De Braziliaanse is verheugd dat ze voor het eerst is gaan kruipen.
Verstappen en Piquet zijn al bijna vijf en een half jaar bij elkaar. De Limburger was altijd al de bonuspapa van Penelope, de dochter van Piquet uit haar vorige relatie met Daniil Kvyat. Toevallig reed Kvyat ook ooit voor Red Bull Racing in de Formule 1. Maar vorig jaar werd Verstappen tevens vader van een eigen dochtertje. Lily werd net voor de Grand Prix van Miami afgelopen mei geboren. Hij miste daardoor zelfs de mediadag.
Mijlpaal voor kleine Lily
De meeste baby's beginnen met kruipen wanneer ze een half jaar tot een heel jaar jong zijn en dat is bij kleine Lily niet anders. Piquet heeft op haar Instagram een video gedeeld van de eerste keer dat ze is gaan kruipen. Ze is dan ook ontzettend trots op het dochtertje van haar en Verstappen.
