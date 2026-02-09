Max Verstappen draait natuurlijk alweer enige tijd mee in de Formule 1 en door de jaren heen heeft de vorig jaar onttroonde wereldkampioen natuurlijk een hoop ongekende hoogtepunten bij elkaar gereden. De koningsklasse heeft daarom besloten om deze maar eens in een zeventig minuten durende video op een rij te zetten.

Verstappen is natuurlijk een van de meest opvallende en succesvolle coureurs die de Formule 1 ooit heeft gekend. Al op zeventienjarige leeftijd debuteerde hij in de koningsklasse van de autosport, waar hij meteen indruk maakte met zijn agressieve rijstijl. Sindsdien groeide Verstappen uit tot een dominante rijder, met meerdere wereldtitels en talloze records op zijn naam. De Limburger stond inmiddels al 233 keer aan de start van een Grand Prix en het is dan ook geen verrassing dat hij met zijn kwaliteiten al de nodige iconische races op het asfalt heeft gelegd.

Video vol hoogtepunten

Het is dan ook geen gek idee om een aantal van die krankzinnige races op een rijtje te zetten. Precies dat heeft de Formule 1 dan ook gedaan. Op het eigen YouTube-kanaal is de koningsklasse stil gaan staan bij een aantal hoogtepunten van Verstappen en heeft men die in een zeventig minuten durende video achter elkaar gezet. Onder meer zijn eerste overwinning in Barcelona van 2016, zijn epische comeback in Brazilië in datzelfde jaar, zijn zege na een spin in Hongarije van 2022 én zijn overwinning in Japan van afgelopen jaar komen aanbod. Kijk en geniet hier van de heerlijke Verstappen-hoogtepunten.

