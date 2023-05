Brian Van Hinthum

Zaterdag 13 mei 2023 08:45

Max Verstappen wist tijdens de Grand Prix van Miami maar weer eens grote indruk te maken op alles en iedereen die de Formule 1 een warm hart toedraagt. De Nederlander wist maar weer eens een statement te maken en dat heeft wereldwijd een hoop complimenten opgeleverd. Dit keert steekt Giancarlo Fisichella de loftrompet.

Het weekend in Miami leek voor Verstappen allesbehalve ideaal te beginnen met een teleurstellend verlopen kwalificatie op zaterdag. Door de crash van Charles Leclerc in Q3 kon de regerend wereldkampioen niet meer beginnen aan een snel rondje en dus moest hij genoegen nemen met een negende startpositie voor de Grand Prix van zondag. De verre van ideale papieren voor de race deerden Verstappen niet en gewapend met een goede tactiek kwam de Limburger alsnog naar boven drijven als snelste man in Miami.

Niveau van Schumacher?

Uiteindelijk wist hij op de baan af te rekenen met zijn concurrenten van andere teams én met teamgenoot Sergio Pérez en dat deed de Limburger op zeer dominante wijze. Hij lijkt op deze manier hard op weg naar zijn derde titel en dat werkt indruk op Fisichella. "Ik heb tegen Michael Schumacher geracet toen hij alles won met Ferrari. Niemand was zo sterk als hij in het managen van races. Tot dit moment blijft hij de nummer één. Maar als we het over talent hebben, zit Max Verstappen op hetzelfde niveau", vertelt de Italiaan bij La Gazzetta dello Sport.

Hele lange dominantie

Hij legt uit waarom hij dat vindt: "Ik ben bang dat Max voorbestemd is om voor een hele lange periode te gaan domineren. Daarvoor moet wel zijn band met Red Bull zo sterk blijven. Op het begin had hij crashes, maakte hij foutjes door onervarenheid, terwijl hij nu zelden op een fout te betrappen is", zegt de drievoudig Grand Prix-winnaar. Hij lijkt ook Verstappen boven Hamilton en andere grote coureurs in te schalen. "Als we nagaan wat hij op zijn leeftijd heeft gedaan, gaat hij zelfs al de grootheden die voor hem waren voorbij."