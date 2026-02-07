We zijn een maand verwijderd van de seizoensopener in Australië. Toch voelt het alsof 2026 in de Formule 1 al op volle gang is. Niet alleen omdat we de meeste launchevenementen en een wintertest in Barcelona achter de rug hebben, maar ook omdat er op de achtergrond een enorm politiek schaakspel bezig is. Mercedes heeft namelijk op controversiële wijze een voordeel gevonden in de ontwikkeling van de verbrandingsmotor. Persoonlijk kan ik dit alleen maar applaudisseren, maar aan de andere kant... Eigen schuld, dikke bult, toch?

Het draait natuurlijk allemaal om de veelbesproken compressieverhouding. Om een lang verhaal kort te maken, de compressieverhouding moet vanaf aankomend seizoen 16:1 zijn, terwijl het de rest van het hybridetijdperk 18:1 is geweest. Heel simpel gezegd zorgt een grotere compressieverhouding voor een betere verbranding in de cilinders. Een betere verbranding levert weer meer vermogen op. In het geval van Mercedes zou het gaan om een extra vijftien paardenkrachten, omdat ze naar verluidt een manier hebben gevonden om toch met een compressieverhouding van 18:1 te rijden.

Artikel gaat verder onder video

Artikel 5.4.3

Wat zeggen de regels hier nou precies over? Als we sectie C van het FIA-reglementenboekje erbij pakken, zien we bij artikel 5.4.3 staan dat "geen cilinder van de motor een hogere geometrische compressieverhouding mag hebben dan 16:1". De manier waarop dit gemeten wordt bij de technische inspectie van de autosportbond staat in "document FIA-F1-DOC-C042", wat niet publiekelijk beschikbaar is. De allerbelangrijkste regel in dit artikel is echter het volgende: "De meting wordt uitgevoerd bij omgevingstemperatuur."

Mercedes heeft dus gedacht: 'Prima, dan zorgen we ervoor dat de compressieverhouding van onze power unit 16:1 is, wanneer de motor niet draait en dus op omgevingstemperatuur zit. Er wordt niks gezegd over wat de compressieverhouding moet zijn, wanneer er geracet wordt en de motor dus heet is.' De engineers van de Duitse grootmacht zouden dit mogelijk hebben ontwikkeld door een klein 'zakje' via een zeer dun kanaaltje met de verbrandingskamer van de motor te verbinden.

Related image

Red Bull lekt informatie over Mercedes

Mercedes beweert dat de FIA de M17-power unit al goed heeft gekeurd. "Onze motor is legaal. Dat heeft de FIA al bevestigd", aldus teambaas Toto Wolff, die woest is dat de andere motorleveranciers "meer met anderen bezig zijn dan met zichzelf" en hij vuurde terug dat zijn rivalen "gewoon hun sh*t op orde moeten hebben". Nou, de FIA heeft de motor dus goedgekeurd. Punt, uit, klaar, zou je zeggen. Helaas voor Mercedes is dat niet het geval.

Italiaanse media, en daarna ook de Britse media, meldden afgelopen vrijdag dat de FIA een poging doet om een regelwijziging mogelijk te maken. Naar verluidt kan artikel 5.4.3 veranderd worden om ervoor te zorgen dat de meetmethode van de compressieverhouding straks niet bij omgevingstemperatuur gebeurt, maar met een warmgelopen, draaiende motor. Voor die verandering zou eerst unanimiteit nodig zijn geweest onder de motorfabrikanten, maar nu zouden vier van de vijf stemmen genoeg zijn, naast goedkeuring van de FIA en Formula One Management.

Vier van de vijf stemmen leek eerst ook niet realistisch, omdat alleen Audi, Ferrari en Honda hun onvrede hadden geuit via brieven aan de FIA. Red Bull Ford was namelijk zelf bezig met de ontwikkeling van het trucje rondom de compressieverhouding. Ze hadden het idee gekregen van engineers die op het juiste moment waren overgestapt van Mercedes naar Red Bull Ford. Het is het team en de motorleverancier waar Max Verstappen voor uitkomt echter niet helemaal gelukt om hetzelfde voordeel te pakken als Mercedes. Ze zouden daarom in december aan de FIA hebben gelekt wat ze wisten over het gesjoemel op de motorafdeling van Mercedes. Red Bull Ford heeft Mercedes dus de rug toegekeerd en zal zich, in het geval er gestemd wordt, aansluiten bij Audi, Ferrari en Honda.

© Red Bull Content Pool

Een gewaarschuwd team telt voor twee

De FIA waarschuwde afgelopen september via single seater-baas Nikolas Tombazis dat "mazen in de wet niet getolereerd zullen worden", dat als een team "een concept ontwikkelt op basis van een dubbelzinnige interpretatie, dan zou het zelfmoord betekenen voor dat team", en dat "als een team om duidelijkheid vraagt, en als de vraag gaat over een grijs gebied, dan zorgen wij ervoor dat dezelfde communicatie naar alle teams wordt gestuurd". De berichten over het Mercedes-'foefje' werden pas in november of december gelekt, want toen pas ontstond de boosheid bij de andere motorleveranciers. Door de eerdere beweringen van de FIA, klinkt het dus alsof Mercedes achter de rug van de autosportbond is gegaan om voordeel te halen uit de compressieverhouding.

Maar een gewaarschuwd team telt voor twee. Mercedes had kunnen verwachten dat dit een uitkomst kon zijn: woede bij de rivalen en de kans dat deze maas in de wet gesloten gaat worden. En het is ook niks persoonlijks tegen specifiek Mercedes, alleen tegen degene die het het best voor elkaar lijkt te hebben. Dit is exact dezelfde situatie, als toen Ferrari in 2018 speelde met sensoren om extra kilowatt aan elektrisch vermogen te gebruiken of in 2019 sjoemelde met de fuel flow. Het is de FIA dan ook goed recht, als ze nog vóór Australië een regelwijziging doorvoeren. De deadline van de homologatie van de power units is toch pas op 1 maart. En als Mercedes geen tijd heeft om aanpassingen te maken, eigen schuld, dikke bult.

Related image

F1-fans splitsen zich altijd op in twee kampen, maar dat hoeft niet

Persoonlijk vind ik dat Mercedes het gewoon knap gespeeld heeft. Als je nu kijkt naar hoe de reglementen zijn opgesteld, is het logisch om ervanuit te gaan dat de compressieverhouding groter dan 16:1 mag zijn, als de motor een andere temperatuur heeft dan de omgevingstemperatuur, maar je moet maar die slimme engineer zijn om er op te komen. En Formule 1 draait toch ook om innovatie? Ik vind het geweldig om te ontdekken wat teams allemaal wel niet verzinnen om die honderdste van een seconde per ronde harder te kunnen. Ik zou er geen probleem mee hebben, als de FIA zegt: 'Voor nu heeft Mercedes de regel slim geïnterpreteerd, maar we gaan artikel 5.4.3 voor 2027 gedetailleerder herschrijven om de maas in de wet te dichten.'

Aan de andere kant zou ik er ook geen probleem mee hebben, als de FIA voor de homologatiedeadline van 1 maart toch besluit de meetmethode van de compressieverhouding aan te passen, wat Mercedes en diens klantenteams in de problemen kan brengen. Ja, F1 draait om innovatie, maar je rivalen slim af zijn door een motorontwikkeling te blokkeren, is ook een soort innovatie. Als Mercedes slim genoeg is om te kunnen sjoemelen met de compressieverhouding, dan zijn ze ook slim genoeg om te weten dat ze het risico lopen dat ze gedwongen de power unit moeten aanpassen om aan het reglement te voldoen.

Als het gaat om innovaties in de Formule 1, dan zijn de fans altijd in twee verschillende kampen te vinden. De ene groep zegt: 'F1 draait om innovatie, Mercedes is slim geweest, dus dit 'foefje' moet legaal verklaard worden.' De andere groep zegt: 'Mercedes heeft zich niet aan de regels gehouden, dus het moet illegaal verklaard worden.' De ene groep zeikt over de ander en vice versa.

Maar je kunt er toch gewoon tussenin zitten? Ik buig voor Mercedes dat ze zo scherpzinnig zijn geweest om een verbrandingsmotor te ontwikkelen die aan de regels voldoet, wanneer de bolide bij de technische inspectie van de FIA staat, maar een voordeel scoren wanneer de motor warmloopt - iets wat niet expliciet staat aangegeven in artikel 5.4.3. Tegelijkertijd buig ik voor de andere motorfabrikanten, voor Red Bull Ford die Mercedes-engineers hebben aangenomen om te pogen hetzelfde te ontwikkelen en vervolgens de informatie te lekken, en voor Audi, Ferrari en Honda die een regelwijziging proberen af te dwingen.

Ik lees veel reacties van fans dat "F1-teams vroeger nooit innovaties blokkeerden, maar altijd zelf opzoek gingen naar oplossingen", maar dat is gewoon complete onzin. De rivalen van McLaren waren net zo hard aan het klagen bij de FIA, toen hun extra rempedaal eind jaren negentig werd ontdekt, en Ferrari klaagde in 2003 net zo hard bij de FIA over de Michelin-banden, zoals de teams nu klagen over de compressieverhouding.

In plaats van de azijnzeikers uithangen, vind ik dat we én Mercedes moeten applaudisseren voor hun knappe inzicht én dat we de andere vier motorfabrikanten mogen prijzen voor het feit dat ze het gesjoemel van de Zilverpijlen willen blokkeren. Het kan allebei tegelijk, het hoeft niet het één of het ander te zijn. En of de FIA nou pas een regelwijziging doorvoert na 2026 of dat ze Mercedes 'naaien' door zo laat in de winterstop de meetmethode te veranderen, in dit geval is het allebei even eerlijk. Innovaties en politiek naast het racen - dit is Formule 1, en dit is juist genieten.

Gerelateerd