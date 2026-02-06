Benetton B192 van Michael Schumacher voor gigabedrag verkocht
De Formule 1-wereld is een bijzonder verzamelobject rijker, want de bolide waarmee Michael Schumacher zijn eerste Grand Prix-overwinning boekte is onder de hamer gegaan. De Benetton B192 wisselde voor een miljoenenbedrag van eigenaar tijdens een veiling in Parijs, al bleef de uiteindelijke opbrengst iets achter bij de voorafgaande schattingen.
De verkoop van de iconische wagen vond plaats op 6 februari. De auto met chassisnummer B192-05 bracht uiteindelijk een bedrag van 5.082.000 euro op, zo meldt Motorsport.com. Hoewel dit een aardige som is, lag de prijs toch onder de schatting van meer dan 8,5 miljoen euro. Desondanks was de Benetton wel het duurste voertuig van deze specifieke veiling, wat toch de status van de zevenvoudig wereldkampioen in de sport onderstreept. De veiling vond plaats bij Broad Arrow Auctions in het kader van de Rétromobile-week.
Historische zege op Spa
De bolide is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de Grand Prix van België in 1992. Op het circuit van Spa-Francorchamps reed Schumacher naar zijn eerste zege door in wisselende weersomstandigheden een meesterzet te doen. Hij wisselde op het juiste moment naar slicks, nadat hij zag dat de banden van teamgenoot Martin Brundle begonnen te blaren. Het was een technisch mijlpaalmoment, aangezien de Benetton B192 de laatste Formule 1-auto was die een Grand Prix wist te winnen met een handgeschakelde H-patroon versnellingsbak.
Toekomst
Terwijl de herinnering aan de successen van Michael Schumacher wordt gevierd, is zijn zoon Mick dit jaar aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Mick heeft de overstap gemaakt naar de IndyCar Series, waar hij uitkomt voor Rahal Letterman Lanigan Racing na het afronden van zijn programma in het WEC met Alpine. Wat betreft de gezondheid van Michael Schumacher wordt er gesproken over een doorbraak; de kampioen zou niet langer volledig aan bed gebonden zijn en communiceren via oogbewegingen, hoewel hij nog steeds niet kan lopen of spreken. Het blijft echter over het algemeen stil rondom de recordkampioen.
