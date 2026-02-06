Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Mercedes de lat tijdens de eerste testdagen in Barcelona een stuk hoger gelegd. De Italiaan stelt dat het team uit Brackley een sterke indruk heeft achtergelaten met de nieuwe W17 en dat de concurrentie vol aan de bak moet om dat niveau te evenaren.

Mercedes voerde tijdens de zogenaamde 'shakedown week' op het Circuit de Barcelona-Catalunya de ranglijst aan wat betreft het aantal kilometers. George Russell en Kimi Antonelli wisten samen maar liefst 500 ronden af te leggen gedurende de drie testdagen. Het was natuurlijk lastig om de verhoudingen echt goed in te schatten, maar over de vorm van de Duitse renstal is Stella duidelijk. "In het bijzonder heeft het team uit Brackley de lat zeker hoger gelegd, en we zullen hard moeten werken om hetzelfde te doen", zo stelt hij.

Drie sterke concurrenten

Hoewel het Mercedes is dat de meeste aandacht trekt door de enorme hoeveelheid kilometers die ze hebben weten af te leggen, ziet Stella meer teams die goed uit de startblokken zijn gekomen. Naast Mercedes ziet hij ook Ferrari en Red Bull Racing als formaties die een goede basis hebben gelegd richting het nieuwe seizoen. "Het is duidelijk dat er ten minste drie concurrenten zijn – Mercedes, Ferrari en Red Bull – die allemaal een goede start hebben gemaakt", zo stelt hij. Het is volgens Stella interessant dat deze drie teams met drie verschillende krachtbronnen rijden. Dit zou erop kunnen wijzen dat de verschillen in pure snelheid tussen de motorleveranciers aan het begin van dit nieuwe tijdperk niet al te groot zullen zijn. De teambaas merkt op dat dit een eerste indicatie is dat de krachtsverhoudingen wat betreft de motoren dicht bij elkaar kunnen liggen.

Ontwikkelen

Toch is de huidige pikorde volgens Stella nog niet in beton gegoten. Het zal dit jaar volgens de Italiaan vooral gaan om hoe goed de teams in staat zijn om hun nieuwe pakket te optimaliseren en door te ontwikkelen. "Meer dan ooit tevoren zal dit jaar het vermogen van de teams en coureurs om het pakket dat hen ter beschikking staat te benutten, evenals het vermogen om de auto in de juiste richting te ontwikkelen, het verschil maken", zo stelt hij. Terwijl McLaren zelf 291 ronden voltooide tijdens de shakedown, bereidt het team zich nu voor op de officiële wintertests in Bahrein, die aanstaande woensdag van start gaan. Voordat de actie op het Bahrain International Circuit begint, zal McLaren nog een filmdag afwerken om de laatste puntjes op de i te zetten voor de start van het nieuwe racejaar.