Mercedes-coureur George Russell verwacht dat de gevestigde orde in de Formule 1 dit jaar flink opgeschud kan worden. Hoewel Mercedes zelf natuurlijk ook tot de gevestigde top gerekend wordt, ziet de Brit in het bijzonder één bepaalde team klaarstaan om een spectaculaire aanval te gaan doen op de heersende top. Dat vertelt hij na afloop van de eerste wintertests in Barcelona.

Volgens Russell zijn Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari en regerend kampioen McLaren toch een soort van groepje dat de afgelopen jaren op een ander niveau heeft gepresteerd. De laatste keer dat er een team buiten deze vier formaties om wist te winnen, was de Hongaarse Grand Prix van 2021. Toch denkt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar dat er dit seizoen een einde kan komen aan die dominantie. In het bijzonder wijst Russell naar Aston Martin als de grootste uitdager van de gevestigde namen. De Brit is onder de indruk van het werk dat daar is verricht onder leiding van Adrian Newey en prijst het ontwerp van hun nieuwe bolide.

Innovaties bij Mercedes

Russell verwacht dat zij de strijd tussen de vier topteams spectaculair kunnen gaan verstoren. Motorsport.com citeert de Brit: "Op dit moment lijken Red Bull, McLaren, Ferrari en wijzelf de vier teams die dicht bij elkaar zitten. Maar je kunt niet negeren wat Aston Martin laat zien en wat Adrian met die auto heeft gedaan. Het ziet er behoorlijk spectaculair uit en Honda heeft de afgelopen jaren bij Red Bull een zeer sterke motor geleverd. We weten dus waartoe ze in staat zijn. Het zou geweldig zijn om een grote strijd te zien."

De Britse rijder vervolgt: "Ik denk dat Aston Martin qua ontwerp het meest opviel. Iedereen keek naar die achterwielophanging. Visueel ziet het er indrukwekkend uit, maar het is geen wedstrijd om de mooiste auto. Het gaat erom hoe snel hij over het circuit gaat. Mensen kijken altijd naar de snelste auto en die zullen we in Melbourne zien. Wie dat ook is: dat is de auto waar iedereen inspiratie uit wil halen", zo besluit de man die door de bookmakers is aangemerkt als de favoriet voor aankomend seizoen.

