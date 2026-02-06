Liam Lawson krijgt bij Racing Bulls een nieuwe race-engineer voor het aankomende Formule 1-seizoen. Alexandre Iliopoulos schuift door binnen de renstal en zal de Nieuw-Zeelander dit jaar bijstaan via de boardradio, zo bevestigen verschillende media.

De rol van Lawson binnen de Red Bull-familie is dit jaar veranderd. In 2023 en 2024 was hij nog invaller en vorig jaar, in zijn eerste voltijdsseizoen in de Formule 1, moest hij zich bewijzen bij Red Bull Racing. Hij moest echter al na twee Grands Prix weer vertrekken, vanwege teleurstellende resultaten, en keerde terug bij zusterteam Racing Bulls. Dit jaar pas zal hij een volledig seizoen doen bij één en hetzelfde team. Maar daar wordt hij nu als de meer ervaren leider gezien dan als rookie. Hij wordt namelijk geflankeerd door de debuterende Arvid Lindblad, die de opstap maakt vanuit de FIA Formule 2. Terwijl Lawson kan rekenen op de expertise van Iliopoulos, zal Lindblad bijgestaan worden door de ervaren Pierre Hamelin, die in 2025 de race-engineer was van Isack Hadjar.

Artikel gaat verder onder video

Een vertrouwde kracht binnen de muren van Faenza

Iliopoulos is zeker geen onbekende voor het team van Racing Bulls. Hij kwam al in oktober 2016 in dienst bij de formatie die toen nog onder de naam van Toro Rosso op de grid stond. De Griek bekleedde de afgelopen jaren verschillende technische functies, waaronder trackside tyre performance engineer en later senior performance engineer. Voordat hij zijn weg vond naar de koningsklasse, had hij tussen 2011 en 2016 al veel ervaring opgedaan bij bandenfabrikant Michelin. De nieuwe race-engineer heeft daarnaast een stevige theoretische basis met een Master of Science in de luchtvaarttechniek, behaald aan het prestigieuze Imperial College London.