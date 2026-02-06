Norris: 'Nieuwe Formule 1-auto's hebben veel weg van Formule 2-wagens'
Lando Norris vertelt dat de nieuwe generatie Formule 1-auto's op meerdere manieren iets wegheeft van de auto's waarmee in de Formule 2 wordt gereden. Iets waarvan de regerend wereldkampioen nog niet weet of dat positief of negatief is.
Een nieuw tijdperk is aangebroken in de Formule 1. Zowel de technische als motorische reglementen zijn volledig op de schop gegaan, wat gezien kan worden als een volledige reset van de sport. De nieuwe krachtbronnen voor de teams zullen voor een groot deel de pikorde bepalen. Wie neemt er genoeg vermogen en betrouwbaarheid mee naar het circuit, en wie loopt er achter de feiten aan? Op basis van de 'geheime' testweek in Barcelona is er nog weinig zinnigs te zeggen, al is het toch wel behoorlijk duidelijk dat Mercedes door velen als de grote favoriet wordt gezien. De Duitse grootmacht reed in Barcelona vijfhonderd ronden zonder motorische problemen.
Kenmerken van een Formule 2-auto
Gevraagd naar de nieuwe auto's, vertelt Norris: "Met hoe je de auto moet besturen, heeft het op bepaalde manieren veel weg van een Formule 2-auto. Op dit moment weet ik nog niet of ik dat wel of niet positief vind", citeert Motorsportweek. "In Barcelona hebben we al veel geleerd over de auto qua hoe de auto bestuurd moet worden. Maar in Barcelona heb je het over bochten die je in de vierde versnelling neemt, bochten die je in de derde versnelling neemt en het is een vrij wijde baan."
Veel onbeantwoorde vragen
Aangezien er tal van verschillende soorten circuits op de kalender staan, is er nog veel onduidelijk volgens de regerend wereldkampioen: "Wat er gebeurt op een stratencircuit of een hobbeliger circuit, is een vraag die we nog moeten beantwoorden", vervolgt Norris. "Bahrein zal een aantal van die vragen beantwoorden. Het is een leercurve. Ik heb veel vertrouwen in mijzelf en in het team. Maar het zal voor iedereen op de grid een leercurve worden."
