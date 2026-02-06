close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: McLaren Mastercard F1 Team x GPFANS

Norris: 'Nieuwe Formule 1-auto's hebben veel weg van Formule 2-wagens'

Norris: 'Nieuwe Formule 1-auto's hebben veel weg van Formule 2-wagens'

Jan Bolscher
Credit for photo: McLaren Mastercard F1 Team x GPFANS

Lando Norris vertelt dat de nieuwe generatie Formule 1-auto's op meerdere manieren iets wegheeft van de auto's waarmee in de Formule 2 wordt gereden. Iets waarvan de regerend wereldkampioen nog niet weet of dat positief of negatief is.

Een nieuw tijdperk is aangebroken in de Formule 1. Zowel de technische als motorische reglementen zijn volledig op de schop gegaan, wat gezien kan worden als een volledige reset van de sport. De nieuwe krachtbronnen voor de teams zullen voor een groot deel de pikorde bepalen. Wie neemt er genoeg vermogen en betrouwbaarheid mee naar het circuit, en wie loopt er achter de feiten aan? Op basis van de 'geheime' testweek in Barcelona is er nog weinig zinnigs te zeggen, al is het toch wel behoorlijk duidelijk dat Mercedes door velen als de grote favoriet wordt gezien. De Duitse grootmacht reed in Barcelona vijfhonderd ronden zonder motorische problemen.

Kenmerken van een Formule 2-auto

Gevraagd naar de nieuwe auto's, vertelt Norris: "Met hoe je de auto moet besturen, heeft het op bepaalde manieren veel weg van een Formule 2-auto. Op dit moment weet ik nog niet of ik dat wel of niet positief vind", citeert Motorsportweek. "In Barcelona hebben we al veel geleerd over de auto qua hoe de auto bestuurd moet worden. Maar in Barcelona heb je het over bochten die je in de vierde versnelling neemt, bochten die je in de derde versnelling neemt en het is een vrij wijde baan."

Veel onbeantwoorde vragen

Aangezien er tal van verschillende soorten circuits op de kalender staan, is er nog veel onduidelijk volgens de regerend wereldkampioen: "Wat er gebeurt op een stratencircuit of een hobbeliger circuit, is een vraag die we nog moeten beantwoorden", vervolgt Norris. "Bahrein zal een aantal van die vragen beantwoorden. Het is een leercurve. Ik heb veel vertrouwen in mijzelf en in het team. Maar het zal voor iedereen op de grid een leercurve worden."

Gerelateerd

McLaren Lando Norris

Net binnen

'Stap gezet richting mogelijk 'illegaal' verklaren Mercedes: FIA poogt regelwijziging te realiseren'
Red Bull keert Mercedes de rug toe

'Stap gezet richting mogelijk 'illegaal' verklaren Mercedes: FIA poogt regelwijziging te realiseren'

  • 8 minuten geleden
Van der Garde verwacht veel van Mercedes en McLaren:
2026-seizoen

Van der Garde verwacht veel van Mercedes en McLaren: "Maar iedereen kijkt mee"

  • 36 minuten geleden
Testweek Bahrein kent maar twee openbare dagen en wordt één uur per dag uitgezonden
Bahrein-tests

Testweek Bahrein kent maar twee openbare dagen en wordt één uur per dag uitgezonden

  • 1 uur geleden
  • 3
 Grote schoonmaak bij Red Bull voor 2026: vier seniormedewerkers verlaten F1-team
Red Bull Racing

Grote schoonmaak bij Red Bull voor 2026: vier seniormedewerkers verlaten F1-team

  • 1 uur geleden
Norris: 'Nieuwe Formule 1-auto's hebben veel weg van Formule 2-wagens'
Lando Norris

Norris: 'Nieuwe Formule 1-auto's hebben veel weg van Formule 2-wagens'

  • 2 uur geleden
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Cadillac aan de beurt tijdens de Super Bowl
Launch

Lanceerdata van F1-auto's 2026: Cadillac aan de beurt tijdens de Super Bowl

  • 3 uur geleden
  • 7
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 31 januari
 VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
75.000+ views

VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News

  • 29 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari
 Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
50.000+ views

Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs

  • 23 januari
 Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
30.000+ views

Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'

  • 29 januari
 Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen:
30.000+ views

Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"

  • 19 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x