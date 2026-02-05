Het team van Ferrari heeft inmiddels kennisgenomen van het trucje dat Mercedes toepast met de compressieverhouding en zou werken aan een eigen variant. Toch kijkt de Scuderia nu al tegen een achterstand aan, want volgens SoyMotor krijgt het team de eerste power unit met het foefje pas in 2027.

Nog voordat het seizoen begonnen is, lijkt Mercedes de dienst uit te maken. Het gaat om de compressieverhouding: Mercedes zou tijdens het rijden een verhouding van 18:1 behalen, terwijl reglementair is vastgelegd dat deze op 16:1 moet liggen. De metingen vinden echter plaats zodra de auto stilstaat, waardoor Mercedes de verhoogde verhouding pas tijdens het rijden toepast. Audi, Ferrari en Honda zouden niet beschikken over het trucje, terwijl Red Bull er wel kennis van heeft, maar nog problemen ondervindt bij het implementeren ervan.

Ferrari gaat aan de slag

Het Spaanse medium meldt dat Ferrari inmiddels is begonnen met de ontwikkeling van een power unit die eveneens beschikt over een verhoogde compressieverhouding. Het team wil geen tijd meer verliezen aan de discussie rondom het foefje en werkt daarom zelf aan een oplossing.

Nieuwe power unit wordt in 2027 verwacht

De nieuwe power unit zal gebruikmaken van zogenaamde ‘mutante zuigers’ of ‘uitzetbare zuigers’. Toch rekent Ferrari zich nog niet rijk: de power unit zal eerst tijdens het nieuwe seizoen getest worden. Naar verwachting kan het team uit Maranello pas in 2027 gebruikmaken van de power unit die wél beschikt over het slimmigheidje.

