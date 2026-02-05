Brown 'onder de indruk' van Red Bull: 'Liever zie ik ze niet zo competitief'
McLaren-CEO Zak Brown is het opgevallen dat de Red Bull Ford-motor in Barcelona sterk voor de dag kwam. Zo bleek de power unit van de debutant betrouwbaar te zijn. Bij de opening van het McLaren Racing Center geeft de Amerikaan aan dat hij dat liever niet ziet.
Hoewel Brown herhaaldelijk heeft aangegeven veel respect te hebben voor hoe Red Bull Racing de afgelopen decennia de prijzen wist binnen te slepen, is het Oostenrijkse team de afgelopen jaren ook zijn grootste rivaal geweest. Dat liet zich in het constructeurskampioenschap misschien niet direct zien, maar in de strijd om de titel bij de coureurs was Max Verstappen altijd een factor. Ook Brown heeft de testweek in Barcelona bekeken en stelt dat Red Bull er strak uitziet.
Brown onder de indruk van Red Bull Ford
Op de vraag of hij al een pikorde kan bepalen, legt Brown uit: “Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar het lijken wel weer de gebruikelijke namen te zijn. Alleen is de volgorde moeilijk te bepalen.” Bij die gebruikelijke namen viel het debuut van de Red Bull Ford-motor wel op: “De Red Bull-motor was erg sterk, iedereen was aangenaam verrast. Liever zie ik ze niet zo competitief, maar ik ben onder de indruk van wat ze hebben laten zien. Ze reden veel kilometers en leken meteen erg sterk.”
Grotere verschillen tussen teams
Waar we in 2025 soms zagen dat de top vijftien binnen één seconde zat tijdens de kwalificatie, verwacht Brown in 2026 grotere verschillen tussen de teams. “Ik denk dat het veld meer uitgespreid zal zijn, wat logisch is bij een nieuw reglement. Vorig jaar in Abu Dhabi zat het hele veld binnen één seconde; ik verwacht nu eerder twee tot drie seconden. Dat is normaal.”
