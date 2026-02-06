Van circuit naar snelweg: wat ondernemers kunnen leren van Formule 1-mobiliteit

Formule 1: de sport die bekend staat om zijn racewagens en hoge snelheden, maar ook snel schakelen, vooruit denken en goed willen presteren. Het zijn onderwerpen die ook terugkomen in de ondernemerswereld. Veel ondernemers kunnen daarom veel leren van de Formule 1-mobiliteit. Hoe dat zit en wat ondernemers kunnen leren, zetten we in het onderstaande artikel voor je op een rij.

Formule 1 draait om meer dan pure snelheid

Wanneer iemand denkt aan Formule 1, komt er vast en zeker de pure snelheid in degene op. Toch draait de Formule 1 om veel meer dan alleen snelheid en dikke racewagens. Het gaat namelijk ook om de voorbereiding, betrouwbaarheid en prestaties. Achter de schermen gebeurt er heel wat, denk aan voorbereidingen voor de race en de voorbereidingen als fundament voor hopelijk een succes.

De overeenkomsten tussen deze topsport en ondernemen

Deze topsport en het ondernemen kent een aantal overeenkomsten. Denk aan de voorbereidingen. Zo moet een race goed voorbereid worden in de hoop dat de race een succes wordt. Ook in het ondernemerschap moeten voorbereidingen getroffen worden om de klant, leverancier of opdrachtgever met succes te kunnen helpen. Dit vraagt bovendien strategie, planning en timing. En ook die onderwerpen komen weer terug in de Formule 1. Denk aan de raceplanning en het maken van bepaalde scenario’s vooraf, en hoe hierop kan worden ingespeeld voor meer succes.

Vergelijking met ondernemen onderweg: betrouwbaarheid als sleutel tot succes

Veel ondernemers zijn ook op de weg te vinden, net zoals de Formule 1-coureurs. Waarbij het bij de ondernemers misschien niet al te veel draait om hoge snelheden, gaat het wel om tijd en om het belang van de prestaties van de wagen. Tijd is namelijk enorm belangrijk in beide gevallen. Denk aan tijd in de Formule 1, waarbij vertraging betekent dat er posities verloren gaan. In het ondernemerschap kost veel reistijd juist minder tijd voor klanten en minder tijd voor het echte werk. Vooral stilstand kost bij beiden veel. Denk aan geen prestaties of gemiste afspraken. Dit kan direct de bedrijfsvoering raken.

Een representatieve, betrouwbare auto is bij beide situaties cruciaal en voorkomt de uitval van races én klanten. In de Formule 1-wereld moet een wagen snel, betrouwbaar en veilig zijn en goede prestaties leveren, terwijl in het ondernemerschap een auto veilig, comfortabel en betrouwbaar is. Een auto die niet naar behoren werkt kan nadelig zijn in beide situaties. Mobiliteit is een onmisbare factor.

Zakelijk rijden als strategische keuze

Wat ondernemers uit de Formule 1-wereld kunnen leren, is dat mobiliteit een belangrijke rol speelt. Mobiliteit moet immers meebewegen met je onderneming en moet goede prestaties kunnen leveren. Pas dan kun jij daarvan profiteren. Een auto die je overal veilig en op tijd brengt is natuurlijk wat belangrijk is.

Daarnaast is een representatieve auto van groot belang. Denk aan een auto die er goed en netjes uitziet en die herkenbaar is voor jouw onderneming. Een auto kan namelijk ook een effect hebben op jouw imago. Zo kan je door een elektrische auto te leasen werken aan een beter imago. Denk aan het imago dat je een duurzaam bedrijf hebt, en dat kan natuurlijk zijn vruchten afwerpen want klanten kunnen dat belangrijk vinden.

Zo kun je een auto leasen. Door te leasen, en met name financial lease, kun je profiteren van verschillende fiscale voordelen als ondernemer. Denk aan de btw-teruggave en de renteaftrek. Bovendien hoef je de auto niet meer in te leveren bij de leasemaatschappij nadat het contract is afgelopen. Dat betekent dat de auto dan volledig van jou is. Kies voor 123Lease zakelijk rijden zonder vast te zitten. Met een representatieve auto kun jij net zoals de Formule 1-coureurs profiteren van goede prestaties, betrouwbaarheid en de juiste voorbereidingen, maar dan in de ondernemerswereld.

