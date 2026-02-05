FIA deelt statement over vergadering met motorfabrikanten na rumoer Mercedes-trucje
FIA deelt statement over vergadering met motorfabrikanten na rumoer Mercedes-trucje
De FIA en de verschillende motorleveranciers komen vandaag, donderdag 5 februari, bijeen voor een belangrijke vergadering van het Power Unit Advisory Committee (PUAC). Hoewel er in de paddock volop wordt gespeculeerd dat dit overleg is ingelast vanwege de aanhoudende ruzie over de compressieverhouding van de Mercedes-krachtbron, en mogelijk die van Red Bull Ford, benadrukt de FIA tegenover GPFans dat het al een tijdje op de agenda stond.
Om alle geruchten over een spoedberaad de kop in te drukken, heeft een woordvoerder van de FIA een officieel statement gedeeld met GPFans over de aard van het overleg. "Een technische workshop met technische experts werd op maandag [2 februari] gehouden als vervolg op de vorige bijeenkomst om de methodologie van de compressieverhoudingen onder verhitte temperaturen te bespreken". De internationale autosportbond wil hiermee duidelijk maken dat de details van het 'foefje' van Mercedes dus al eerder deze week zijn behandeld
Doel van het PUAC
De bijeenkomst van vandaag is volgens de FIA dan ook puur procedureel en hoort het bij de normale gang van zaken in de aanloop naar het nieuwe tijdperk in de Formule 1. "De vergadering op deze donderdag is de volgende geplande bijeenkomst van het Power Unit Advisory Committee van de F1 en was niet gepland naar aanleiding van de discussies over de compressieverhouding". De woordvoerder voegde er nog aan toe dat dit soort sessies cruciaal zijn voor de communicatie tussen de bond en de fabrikanten: "Het PUAC komt het hele jaar door regelmatig bijeen om een forum te bieden aan de motorfabrikanten om de reglementen te bespreken."
Spanning blijft voelbaar in de paddock
Echter, naar verluidt blijven Audi, Ferrari en Honda pushen voor een regelwijziging om een stop te zetten op het trucje van Mercedes, en mogelijk Red Bull Ford, omtrent de compressieverhouding - al helemaal omdat laatst het nieuws uitkwam dat Mercedes een speciaal mechanisme had ontwikkeld om het gesjoemel te kunnen realiseren. Maar momenteel is de verwachting dat de FIA niet gaat ingrijpen. Er zou nog een PUAC-meeting op de planning staan tussen die vandaag en de seizoensopener in Australië. Of daar de compressieverhouding besproken wordt, is nog niet bekend, maar de FIA moet nog wel officieel de knoop doorhakken.
Net binnen
VIDEO | Deze teams maken indruk na eerste test: 'Zij hebben een hele lichte auto' l GPFans Raceteam
- 19 minuten geleden
'Mercedes-Benz CEO overweegt stap naar de rechter als FIA motorfoefje verbiedt'
- 1 uur geleden
- 2
'Red Bull krijgt compressiefoefje in Ford-motor niet aan de praat'
- 1 uur geleden
Norris niet de titelfavoriet bij bookmakers: 'Daar ben ik het volledig mee eens'
- 2 uur geleden
- 6
Haas verwacht grote verschillen door energiemanagement: "Dat is het enge gedeelte"
- 3 uur geleden
FIA deelt statement over vergadering met motorfabrikanten na rumoer Mercedes-trucje
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'
- 16 januari
Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"
- 19 januari