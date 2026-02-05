De FIA en de verschillende motorleveranciers komen vandaag, donderdag 5 februari, bijeen voor een belangrijke vergadering van het Power Unit Advisory Committee (PUAC). Hoewel er in de paddock volop wordt gespeculeerd dat dit overleg is ingelast vanwege de aanhoudende ruzie over de compressieverhouding van de Mercedes-krachtbron, en mogelijk die van Red Bull Ford, benadrukt de FIA tegenover GPFans dat het al een tijdje op de agenda stond.

Om alle geruchten over een spoedberaad de kop in te drukken, heeft een woordvoerder van de FIA een officieel statement gedeeld met GPFans over de aard van het overleg. "Een technische workshop met technische experts werd op maandag [2 februari] gehouden als vervolg op de vorige bijeenkomst om de methodologie van de compressieverhoudingen onder verhitte temperaturen te bespreken". De internationale autosportbond wil hiermee duidelijk maken dat de details van het 'foefje' van Mercedes dus al eerder deze week zijn behandeld

Doel van het PUAC

De bijeenkomst van vandaag is volgens de FIA dan ook puur procedureel en hoort het bij de normale gang van zaken in de aanloop naar het nieuwe tijdperk in de Formule 1. "De vergadering op deze donderdag is de volgende geplande bijeenkomst van het Power Unit Advisory Committee van de F1 en was niet gepland naar aanleiding van de discussies over de compressieverhouding". De woordvoerder voegde er nog aan toe dat dit soort sessies cruciaal zijn voor de communicatie tussen de bond en de fabrikanten: "Het PUAC komt het hele jaar door regelmatig bijeen om een forum te bieden aan de motorfabrikanten om de reglementen te bespreken."

Spanning blijft voelbaar in de paddock

Echter, naar verluidt blijven Audi, Ferrari en Honda pushen voor een regelwijziging om een stop te zetten op het trucje van Mercedes, en mogelijk Red Bull Ford, omtrent de compressieverhouding - al helemaal omdat laatst het nieuws uitkwam dat Mercedes een speciaal mechanisme had ontwikkeld om het gesjoemel te kunnen realiseren. Maar momenteel is de verwachting dat de FIA niet gaat ingrijpen. Er zou nog een PUAC-meeting op de planning staan tussen die vandaag en de seizoensopener in Australië. Of daar de compressieverhouding besproken wordt, is nog niet bekend, maar de FIA moet nog wel officieel de knoop doorhakken.