Andreas Gülden, een instructeur van de Nürburgring Driving Academy, heeft zijn excuses aangeboden voor de recente kalenderwijziging van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Deze wijziging is speciaal doorgevoerd om de deelname van Max Verstappen mogelijk te maken, al werd het officieel niet zo specifiek door de organisatie benoemd. Ondanks dat hij sorry zegt, vindt Gülden wel dat het logisch is dat er met Verstappen rekening wordt gehouden.

Het verplaatsen van NLS2 van 28 naar 21 maart was noodzakelijk om een gat te vinden in de overvolle Formule 1-kalender. Door de wijziging valt die race nu precies tussen de Grands Prix van China en Japan. Dit brengt logistieke uitdagingen met zich mee voor veel andere deelnemers en fans, maar Gülden is ervan overtuigd dat het de moeite waard is om de viervoudig wereldkampioen naar de Nürburgring te halen. "Voor mij is het eigenlijk heel simpel. Ik ben hier eigenlijk 24/7. Het heeft geen invloed op mij en ik vier het juist. Als je er alles aan doet om Max Verstappen naar de 'Ring te halen, dan is dat volgens mij het beste voor het kampioenschap en het beste wat de 24-uursrace kan overkomen", vertelde Gülden tegenover Mennem.

Excuses voor hotelreserveringen

Gülden geeft toe dat de plotselinge wijziging vervelend is voor de trouwe achterban van het Duitse circuit. "Er is echt niets beters, en natuurlijk spijt het me enorm voor iedereen die nu zijn hotelreserveringen moet verzetten. Maar het is zoals het is, en ik denk dat als je er echt over nadenkt, iedereen het wel kan begrijpen." De ervaren coureur is van mening dat de komst van een actieve Formule 1-ster van het kaliber Verstappen onbetaalbaar is voor de sport. "Het is goed voor ons, goed voor de Nürburgring en bovenal goed voor alle Nordschleife-fans om de passie over de hele wereld te verspreiden."

© IMAGO | Verstappen tijdens zijn Nürburgring-'rijles' achter instructeur Gülden

Plannen van Verstappen

Verstappen won vorig jaar samen met zijn protegé Chris Lulham de negende ronde van de NLS, de 57. ADAC Barbarossapreis. Dit gebeurde met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Naar verluidt wil de Red Bull F1-coureur dit jaar de NLS aanvliegen met zijn eigen team, Verstappen Racing. In de GT World Challenge Europe stapt zijn team over van de Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo naar de Mercedes-AMG GT3 Evo, en met zo'n AMG moet de wedstrijd op de Nürburgring ook gebeuren. Verstappen Racing heeft geen eigen engineers en ontvangt normaal gesproken technische ondersteuning van 2 Seas Motorsport, maar naar verluidt zal het in de NLS gebeuren met Winward Racing. Als Verstappen meedoet aan NLS2, kan het hem genoeg voorbereiding hebben gegeven om ditzelfde jaar nog de 24 uur van de Nürburgring te doen.