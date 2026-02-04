Lando Norris, de regerend Formule 1-wereldkampioen, geeft toe dat hij nog altijd probeert te wennen aan zijn nieuwe status. De Brit, die zich opmaakt voor het volgende hoofdstuk in zijn carrière, noemt het winnen van de titel surrealistisch en een droom die uitkwam. Dat vertelt hij in aanloop naar het nieuwe seizoen.

Norris stelde zijn eerste wereldtitel veilig in een zinderende seizoensfinale in Abu Dhabi, waar hij in december 2025 met een derde plaats de titel met slechts twee punten voorsprong op Max Verstappen binnen wist te slepen. Als regerend kampioen rijdt de Brit dit jaar met startnummer 1 op zijn McLaren MCL40, een onwerkelijke en ongelooflijke ervaring, zo vertelt hij.

De status van een wereldkampioen

De McLaren-coureur heeft de afgelopen maanden de tijd genomen om zijn prestatie te verwerken, maar het is nog altijd veel om in te verwerken, zo geeft hij toe. "Ik probeer het nog steeds te accepteren, om eerlijk te zijn. Het is veel om te verwerken", klonk het. "Het is iets waar ik al van droomde sinds ik een kind was, en om het eindelijk te bereiken is surrealistisch." Norris probeert vooral te genieten van het moment en alles in zich op te nemen. Het winnen van de titel heeft zijn zelfvertrouwen enorm vergroot, zo vertelt hij. "Zien geloven is", klinkt het. "Nu weet ik echt dat ik het kan. Ik hoop dat het me als persoon niet verandert. Ik heb het op mijn eigen manier gewonnen, door eerlijk en sportief te racen."

Voorbereidingen en de nieuwe regels

De Formule 1 krijgt dit jaar de meest ingrijpende reglementswijziging in decennia te verduren, met zowel chassis- als aandrijflijngwijzigingen. Norris heeft onlangs de eerste meters met de nieuwe McLaren MCL40 gemaakt tijdens een shakedown in Barcelona, waar hij 77 ronden voltooide en de derde tijd van de dag op het bord zette. De Brit heeft de afgelopen weken veel in de McLaren-simulator gezeten om te wennen aan de nieuwe systemen. Hij noemt de 2026-auto's "sneller op de rechte stukken", waarbij 350 km/u sneller wordt bereikt, maar "iets trager in de bochten". De nieuwe actieve aerodynamica en de 50-50 verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor, vereisen volgens Norris een compleet nieuwe rijstijl. "Je moet het overgrote deel van wat je weet overboord gooien", aldus de Brit.

Ambitie voor 2026 en verder

Norris vertelt dat het winnen van een tweede achtereenvolgende wereldtitel zijn absolute doel is dit jaar, maar dat hij ook weet dat de nieuwe reglementen kansen voor iedereen bieden en dat andere teams "zijn kroon af zullen proberen te pakken." De coureur blijft trouw aan het team uit Woking, waar hij een langlopend contract heeft dat hem tot ten minste eind dit jaar en waarschijnlijk ook in 2027 aan de renstal bindt. Hij ziet McLaren echter als de beste plek om zijn ambities als meervoudig kampioen waar te maken. Norris kijkt uit naar hernieuwde gevechten met coureurs als Max Verstappen en Lewis Hamilton, zo vertelt hij. Zo hoopt hij dat Hamilton bij Ferrari dit jaar weer vooraan mee kan doen.

