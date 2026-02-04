Martin Brundle vermoedt dat Mercedes-teambaas Toto Wolff er alles aan zal doen om het klantenteam van McLaren niet wijzer te maken dan hij reglementair verplicht is, wat betreft de nieuwe krachtbronnen.

Een nieuw tijdperk is aangebroken in de Formule 1. De technische reglementen zijn volledig op de schop gegaan en voor het eerst in meer dan tien jaar wordt er met nieuwe krachtbronnen gereden in de koningsklasse van de autosport. Op basis van de testweek in Barcelona wordt Mercedes gezien als grote favoriet. De Duitse grootmacht reed met haar eigen krachtbron meer dan vijfhonderd ronden, en heeft in het verleden al eerder laten zien een superieure motor te kunnen ontwikkelen.

Wordt Mercedes opnieuw geklopt door McLaren?

Dat lijkt goed nieuws voor de klantenteams van Mercedes. McLaren, Williams en Alpine rijden dit jaar eveneens met een krachtbron van Duitse makelij. Maar in hoeverre zal Mercedes proberen haar klantenteams te helpen? McLaren was afgelopen jaar bij uitstek het te kloppen team in de Formule 1. Een pijnlijke gewaarwording voor Mercedes, dat als fabrieksteam een voorsprong zou moeten hebben op de afnemers van het materiaal. "Kun je je voorstellen dat Toto een bestuursvergadering bij Mercedes bijwoont en dat er dan wordt gezegd dat McLaren, zijn klantenteam, de laatste twee wereldkampioenschappen heeft gewonnen?", stelt Martin Brundle bij Sky Sports.

Alleen het hoognodige wordt gedeeld

De Formule 1-analist vervolgt: "In 2025 domineerden ze met bijna twee keer zoveel punten als de nummer twee. Daar heeft Toto echt niet van genoten. Hij is enorm competitief en zal er alles aan doen om McLaren te verslaan. De regels zorgen ervoor dat ze als fabrieksteam niet zomaar een minder goed product aan de klantenteams kunnen leveren; dat wordt streng gecontroleerd. Maar ze hebben wel voorkennis over de krachtbron, omdat deze al maanden in de simulator is gebruikt. Ik weet zeker dat ze McLaren alleen het hoognodige vertellen, en het liefst zo laat mogelijk."

