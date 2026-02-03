Hoewel Williams de shakedown in Barcelona heeft moeten missen, is teambaas James Vowles ervan overtuigd dat het team niet op achterstand zal beginnen aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Vandaag, 3 februari, onthulde het team de livery van de FW48, de nieuwe bolide voor dit jaar, en Vowles benadrukte dat er ondanks de tegenslagen geen reden tot paniek is.

Williams was de enige constructeur die de informele testweek in Spanje eind januari volledig moest overslaan, door grote vertragingen in het productieproces van de auto. In plaats daarvan heeft het team een intensief virtueel testprogramma (VTT) in de fabriek in Grove afgewerkt, waar cruciale data verzameld is. "Ik had veel liever in Barcelona gestaan, dat wil ik vooraf zeggen. Dat was het doel. Dat was wat we van plan waren. We hebben het niet gehaald", zo vertelt Vowles tijdens de onthulling op dinsdag. "Wat we echter wél hebben gedaan, was succesvol, en dat is wat we hebben gedaan met zowel Carlos Sainz als Alex Albon terwijl iedereen anders in Barcelona was", zo besluit hij.

Pijnlijk maar noodzakelijk

De vertragingen zijn volgens Vowles te wijten aan de extreme complexiteit van de FW48. De teambaas legt uit dat de nieuwe bolide "drie keer zo complex" is als elke andere auto die het team gebouwd heeft. Het missen van Barcelona was dan ook een "pijnlijke maar noodzakelijke beslissing" om de grenzen van de nieuwe reglementen zo ver mogelijk op te zoeken voor maximale prestaties. Desondanks claimt Vowles dat de FW48 de "best geproduceerde auto" is van zijn ambtstermijn bij Williams, wat duidt op verbeterde interne processen en ontwerpkwaliteit.

Williams profiteert daarnaast van zijn status als Mercedes-klant. "We hebben het geluk dat Mercedes voldoende coureurs heeft, waardoor er behoorlijk wat informatie terugkomt over zowel de versnellingsbak als de krachtbron, wat ons in staat stelt een voorsprong te nemen wanneer we in Bahrein aankomen", zo verklaart Vowles. "Wat betekent dat ik niet geloof dat we met zes dagen testen op achterstand zullen staan", zo vervolgt hij. De motor, krachtbron en versnellingsbak zijn betrouwbaar gebleken, en de VTT-testen hebben veel van de 'demonen' in de auto opgespoord en verholpen. "Wat nog ontbreekt, is veel kennis voor de coureurs om te perfectioneren wat er op de baan gebeurt", zo besluit hij.

