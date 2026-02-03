Lewis Hamilton heeft vlak voor de start van het aanstaande Formule 1-seizoen voor de tweede keer afscheid moeten nemen van zijn meest vertrouwde professionele partner, Marc Hynes. Een opvallende zet van de zevenvoudig wereldkampioen, die dit jaar hoopt terug te slaan na een seizoen vol teleurstellingen.

Hynes, die vorig jaar nog dagelijks naast Hamilton stond in het managen van zijn race-zaken en de Brit bij vrijwel elke race vergezelde, heeft volgens de berichtgeving van Daily Mail een nieuwe rol aanvaard bij het Amerikaanse Cadillac-team, dat dit jaar zijn intrede doet op de Formule 1-grid. De twee kenden elkaar al sinds Hamilton zijn eerste stappen in de autosport zette in de juniorklassen en Hynes was tussen 2015 en 2021 al CEO van 'Project 44', Hamiltons managementbedrijf. Hoewel de scheiding, net als vijf jaar geleden, in goede harmonie zou zijn verlopen, is het toch een grote verandering in de entourage van Hamilton, die zich voorbereidt op zijn tweede seizoen bij Ferrari.

Reset voor Hamilton

De veranderingen in Hamiltons team komen niet uit de lucht vallen. De Brit had een zwaar eerste seizoen bij Ferrari in 2025, waarin hij voor het eerst sinds 2007 geen enkel podium wist te behalen. Hamilton eindigde als zesde in het coureurskampioenschap, achter teamgenoot Charles Leclerc. Na een moeilijk weekend in Las Vegas noemde Hamilton zijn eigen vorm zelfs 'absoluut waardeloos'. Volgens andere sleutelfiguren binnen de Formule 1 wilde Hamilton zijn persoonlijke team 'vernieuwen als reset' na dat teleurstellende jaar. Onderdeel van die reorganisatie was dat vorige maand ook Hamiltons race-engineer Riccardo Adami op het zijspoor gezet werd door Ferrari, om een strategische rol binnen de Ferrari Driver Academy te gaan bekleden.

Cadillac?

Nu is dus ook Hynes aan de beurt. De voormalig Brits Formule 3-kampioen stapt volgens de berichten over naar het nieuwe Cadillac F1 Team, dat als elfde team op de grid verschijnt. Hoewel zijn exacte functietitel nog niet officieel bevestigd is, zal hij een sleutelrol gaan vervullen binnen de organisatie. Een belangrijke reden voor de overstap is de nauwe band tussen Hynes en de huidige Cadillac-teambaas Graeme Lowdon, met wie hij mede-eigenaar is van Equals Management. Cadillac heeft voor dit jaar al Valtteri Bottas en Sergio Perez als rijdersduo bevestigd, met Zhou Guanyu als reserverijder. Het team zal in eerste instantie gebruikmaken van Ferrari-motoren, voordat General Motors in 2029 met een eigen krachtbron komt.

