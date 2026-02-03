Horner lijkt compleet gedraaid in mening over Wolff: "Enorm veel respect voor hem"
Christian Horner, de voormalig teambaas van Red Bull Racing, heeft een opmerkelijke onthulling gedaan over zijn aartsrivaal Toto Wolff. Hoewel de rivaliteit tussen de twee heren jarenlang de gemoederen bezighield in de Formule 1, spreekt Horner nu met veel respect over de Mercedes-teambaas.
De strijd tussen Horner en Wolff was een van de meest iconische in de recente Formule 1-geschiedenis, vooral tijdens de titelstrijd van 2021. Dat jaar, waarin Red Bull een einde maakte aan de dominantie van Mercedes die terugging tot 2014, bereikte de strijd zijn hoogtepunt. De media smulden van de hete discussies, vooral na de crash van Max Verstappen met Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, en later de controversiële race in Abu Dhabi. De relatie tussen de twee teambazen bereikte toen een dieptepunt.
Respect voor Wolff
Ondanks de felle confrontaties hintte Horner al eerder dat zijn rivaliteit met Wolff misschien wel wat anders was dan de buitenwereld dacht. Nu bevestigt hij dat er eigenlijk een diepgaand respect is voor zijn voormalige tegenhanger, ondanks dat ze het vaak oneens waren. "Veel mensen hebben veel gemaakt van de rivaliteit die ik met hem had. Ik heb enorm veel respect voor hem", laat hij weten in gesprek met The Independent. Horner vervolgt: "Hij is enorm succesvol geweest. Hij heeft enorm veel gewonnen. Hij is erg slim", zo klinkt het behoorlijk lovend over de Mercedes-chef, die dit jaar goede papieren lijkt te hebben met de nieuwe wagen in het gloednieuwe tijdperk van de sport.
Rivaliteit is goed
Horner en Wolff zijn volgens de Red Bull-voorman wel heel verschillende mensen, al zijn ze wel "even competitief". Volgens hem is dat ook goed voor de sport: "Sport is saai als iedereen vriendelijk is en van elkaar houdt", stelt hij. "Je moet een rivaliteit hebben die echte interesse creëert. Het ergste is als iedereen te aardig en te lief is". Horner heeft momenteel geen officiële functie meer binnen een Formule 1-team en is dus een "vrij man" na zijn vertrek bij Red Bull Racing. De Brit is echter druk bezig met een terugkeer in de sport. Naar verwachting kan hij vanaf het voorjaar aan de slag bij een ander team. Horner heeft aangegeven alleen terug te willen keren als partner of mede-eigenaar en de meest concrete geruchten wijzen richting het Alpine-team, waar hij mogelijk deel uitmaakt van een consortium dat geïnteresseerd is in een belang van 24 procent.
