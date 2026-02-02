Christian Horner, de voormalig teambaas van Red Bull Racing, heeft laten weten niet van plan te zijn om terug te keren in de Formule 1-paddock tenzij hij daar een serieuze rol kan gaan vervullen. De uitspraken komen voor de start van zijn spreekbeurtentournee door Australië, die later deze maand van start gaat. Horner, die vorig jaar juli plotsklaps ontslagen werd bij Red Bull, heeft wél laten weten 'onafgemaakte zaken' in de sport te hebben.

Horner zijn twintigjarige carrière bij Red Bull Racing kwam vorig jaar juli ten einde na een turbulente periode van achttien maanden. Zijn vertrek volgde op tegenvallende sportieve resultaten en aanhoudende interne spanningen, waaronder de nasleep van de 'Horner-affaire' en een interne machtsstrijd. Sinds de Britse Grand Prix van vorig jaar heeft Horner geen enkel raceweekend meer bezocht. Toch benadrukt hij dat zijn vertrek niet gegaan is zoals hij gewild had. "Ik mis de sport, ik mis de mensen, ik mis het team dat ik heb opgebouwd, weet je, een aantal geweldige mensen en persoonlijkheden", zo liet hij gisteren weten tijdens een publiek optreden in Dublin.

Alpine?

De interesse van Horner om terug te keren is concreet, maar dan wel op zijn voorwaarden. De Brit heeft laten weten terug te willen keren, maar dan niet als werknemer. Zo zou hij deel uitmaken van een groep investeerders die geïnteresseerd is in een aandeel van 24 procent in het Alpine F1 Team. Het team bevindt zich momenteel in een cruciale overgangsfase, na een 'rampjaar' in 2025 waarin het als laatste eindigde in het constructeurskampioenschap met slechts 22 punten. De overstap naar Mercedes-motoren vanaf dit seizoen en de radicale reglementswijzigingen voor de Formule 1 van dit jaar maken Alpine een aantrekkelijkere investering.

Onafgemaakte zaken

Horner is duidelijk over zijn ambities: "Ik heb het gevoel dat ik onafgemaakte zaken heb in de Formule 1. Het eindigde niet zoals ik had gewild", aldus Horner. "Ik kom niet terug voor zomaar iets. Ik kom alleen terug voor iets dat kan winnen." Alpine, dat in januari zijn nieuwe A526-bolide lanceerde en positieve signalen liet zien tijdens de eerste tests, heeft voor dit jaar als doel om terug te keren naar de subtop, met een zesde plaats als eerste mijlpaal. Adviseur Flavio Briatore heeft laten weten dat er zes tot zeven groepen interesse tonen in een aandeel in het team. De Formule 1-wereld wacht met spanning af hoe de 'onafgemaakte zaken' van Christian Horner zich zullen ontvouwen.

