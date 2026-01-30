Nadat de organisatie in Miami in 2022 uitpakte met een neppe haven, zet zij voor 2026 een volgende stap. De MSC Yacht Club rondom het circuit is namelijk gebouwd in de vorm van een superjacht en moet de ‘exclusieve sfeer van de Formule 1 in Miami’ nog verder versterken. De onthulling van het bouwwerk vond plaats op 29 januari en belooft een unieke beleving voor de high-end bezoeker.

De MSC Yacht Club is een vier verdiepingen tellend bouwwerk van circa 80 meter lang en 15 meter hoog, strategisch gelegen aan de binnenzijde van bochten 5 tot en met 9. Vanuit het complex is er een panoramisch uitzicht van 360 graden over het circuit. Bezoekers kunnen op het eerste dek genieten van een openluchtgedeelte met zwembad en loungebanken, terwijl het tweede dek schaduwrijke zitplaatsen en een luxe dinerervaring biedt, verzorgd door Bagatelle. Op het derde dek kunnen cocktails worden besteld bij de Jack Daniel’s Bar. Het hoogste niveau, het Captain’s Deck, garandeert een onbelemmerd uitzicht over de volledige campus. Daarnaast beschikt de faciliteit over negen privé-cabana’s en is er in bepaalde ruimtes klimaatbeheersing aanwezig. Toegangstickets voor het raceweekend starten rond de 3.900 dollar.

Miami's strategie: F1 als luxe lifestyle-evenement

De introductie van de MSC Yacht Club past naadloos binnen de bredere strategie van de Formule 1 om races te positioneren als luxe lifestyle-evenementen. De Miami Grand Prix is hierin een schoolvoorbeeld, waarbij het racen wordt gecombineerd met entertainment, mode, gastronomie en cultuur om zo een high-end doelgroep en wereldwijde luxemerken aan te trekken. Het evenement zet sterk in op exclusiviteit en premium ervaringen, met merksamenwerkingen en een ‘Race That’s an Experience’-concept dat verder gaat dan de race-actie alleen. De organisatie wil hiermee de unieke Miami-sfeer en de beroemdhedencultuur integreren en beschikt over een contractverlenging tot 2041 om deze aanpak verder uit te bouwen.

MSC Yacht Club versus Paddock Club

In tegenstelling tot de traditionele Paddock Club, die zich direct boven de teamgarages bevindt en sterk gericht is op de sport en de coureurs, focust de MSC Yacht Club zich meer op een sociale clubervaring en de kenmerkende ‘Miami-vibe’. Waar de Paddock Club de meest directe link met de sport biedt, met pitlane-wandelingen en optredens van coureurs, legt de Yacht Club de nadruk op entertainment en de unieke sfeer van de Miami Marina.

