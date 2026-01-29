'Krachtbron Red Bull heeft problemen', Aston Martin grijpt direct in bij debuut AMR26 | GPFans Recap
'Krachtbron Red Bull heeft problemen', Aston Martin grijpt direct in bij debuut AMR26 | GPFans Recap
Dag vier van de testweek in Barcelona is aangebroken. Niet ieder team kwam donderdag in actie tijdens de testdag, maar desondanks zijn er wel een aantal opvallende zaken te melden. Het belangrijkste nieuws van vandaag, kort voor je samengevat, vind je terug in deze GPFans Recap.
Zo heeft Aston Martin eindelijk de AMR26 in elkaar gezet en laten debuteren in Barcelona. Max Verstappen en Red Bull Racing kwamen niet in actie en mogelijk is er nog sprake van een flink probleem met de Red Bull Ford-power unit. Daarnaast mag Lando Norris dit seizoen met startnummer één rijden en geeft hij toe dat hij daar behoorlijk van geniet. Dit is de GPFans Recap van donderdag 29 januari.
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
De nieuwe Red Bull Ford Powertrains krachtbron heeft tijdens de eerste testdagen in Barcelona te maken gekregen met onverwachte oververhitting. Dit dwong de engineers van zowel Red Bull Racing als Racing Bulls tot het nemen van conservatieve koelmaatregelen, met name aan de uitgang van de motor. De zogeheten DM01 liet hiermee direct de complexiteit van de nieuwe 2026-reglementen zien. Alles lezen over de nieuwe power unit? Klik hier!
'Aston Martin moet Honda-krachtbron terugschroeven uit angst voor ploffende power unit'
Dat het bij Aston Martin niet van een leien dakje gaat, is de afgelopen dagen in Barcelona al gebleken. Het team van Adrian Newey wist pas donderdagmiddag voor het eerst op het circuit te verschijnen, met een volledig zwarte livery. Daarnaast zou het volgens Soymotor een waarschuwing hebben uitgedeeld aan de concurrentie, aangezien Aston Martin in Barcelona met minder vermogen rondrijdt. Alles lezen over het debuut van de AMR26? Klik hier!
'Ferrari opent de jacht en wil Bortoleto binnenhalen voor het Formule 1-seizoen van 2027'
Ferrari heeft volgens het Duitse Blick een nieuwe naam op het verlanglijstje voor 2027: Gabriel Bortoleto. De Audi-coureur die afgelopen jaar een indrukwekkend debuutseizoen kende in de Formule 1, zou de interesse hebben gewerkt van de Italiaanse grootmacht. Alles lezen over de mogelijke interesse van Ferrari in Bortoleto? Klik hier!
Nieuwe veiligheidsmaatregel van FIA gedemonstreerd bij Red Bull-crash Hadjar
We zitten middenin de eerste wintertest, de F1-shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De eerste crash van het seizoen 2026 is dan ook al een feit. Isack Hadjar vloog met zijn RB22-bolide de muur in. Balen voor Red Bull Racing, maar het demonstreerde wel mooi een nieuwe veiligheidsmaatregel van de FIA. Alles lezen over de nieuwe veiligheidsmaatregel? Klik hier!
Norris geniet van overgenomen privilege van Verstappen: "Dat is een goed gevoel"
Lando Norris heeft woensdag voor het eerst plaatsgenomen in zijn nieuwe McLaren MCL40, met het felbegeerde startnummer 1 op de wagen, een privilege dat Max Verstappen na vier jaar moest afstaan. De kersverse wereldkampioen verreed zijn eerste ronden tijdens de shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya, en genoot zichtbaar van het bijzondere moment. De hele reactie van Lando Norris lezen? Klik hier!
Gerelateerd
Net binnen
'Krachtbron Red Bull heeft problemen', Aston Martin grijpt direct in bij debuut AMR26 | GPFans Recap
- 2 uur geleden
'Reserveonderdelen RB22 arriveren: Verstappen komt mogelijk tóch in actie op vrijdag'
- 3 uur geleden
- 1
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- Gisteren 20:01
McLaren moest middagsessie in Barcelona overslaan: problemen met brandstofsysteem
- Gisteren 19:19
Ferrari beleeft goede testsessie en Aston Martin direct in de problemen bij debuut AMR26
- Gisteren 18:41
LIVE | F1-testdagen in Barcelona: AMR26 valt stil, testdag eindigt met rode vlag
- Gisteren 18:08
- 9
Veel gelezen
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders: "Dan verkoop je je ziel"
- 13 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Ford duidelijk over Red Bull-toekomst als Verstappen vertrekt: "Max is belangrijk, maar..."
- 12 januari
'Vieze spelletjes' van Russell leveren ook nu nog de nodige reacties op: "Oude matennaaier"
- 11 januari