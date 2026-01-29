Dag vier van de testweek in Barcelona is aangebroken. Niet ieder team kwam donderdag in actie tijdens de testdag, maar desondanks zijn er wel een aantal opvallende zaken te melden. Het belangrijkste nieuws van vandaag, kort voor je samengevat, vind je terug in deze GPFans Recap.

Zo heeft Aston Martin eindelijk de AMR26 in elkaar gezet en laten debuteren in Barcelona. Max Verstappen en Red Bull Racing kwamen niet in actie en mogelijk is er nog sprake van een flink probleem met de Red Bull Ford-power unit. Daarnaast mag Lando Norris dit seizoen met startnummer één rijden en geeft hij toe dat hij daar behoorlijk van geniet. Dit is de GPFans Recap van donderdag 29 januari.

Artikel gaat verder onder video

Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'

De nieuwe Red Bull Ford Powertrains krachtbron heeft tijdens de eerste testdagen in Barcelona te maken gekregen met onverwachte oververhitting. Dit dwong de engineers van zowel Red Bull Racing als Racing Bulls tot het nemen van conservatieve koelmaatregelen, met name aan de uitgang van de motor. De zogeheten DM01 liet hiermee direct de complexiteit van de nieuwe 2026-reglementen zien. Alles lezen over de nieuwe power unit? Klik hier!

Related image

'Aston Martin moet Honda-krachtbron terugschroeven uit angst voor ploffende power unit'

Dat het bij Aston Martin niet van een leien dakje gaat, is de afgelopen dagen in Barcelona al gebleken. Het team van Adrian Newey wist pas donderdagmiddag voor het eerst op het circuit te verschijnen, met een volledig zwarte livery. Daarnaast zou het volgens Soymotor een waarschuwing hebben uitgedeeld aan de concurrentie, aangezien Aston Martin in Barcelona met minder vermogen rondrijdt. Alles lezen over het debuut van de AMR26? Klik hier!

'Ferrari opent de jacht en wil Bortoleto binnenhalen voor het Formule 1-seizoen van 2027'

Ferrari heeft volgens het Duitse Blick een nieuwe naam op het verlanglijstje voor 2027: Gabriel Bortoleto. De Audi-coureur die afgelopen jaar een indrukwekkend debuutseizoen kende in de Formule 1, zou de interesse hebben gewerkt van de Italiaanse grootmacht. Alles lezen over de mogelijke interesse van Ferrari in Bortoleto? Klik hier!

Nieuwe veiligheidsmaatregel van FIA gedemonstreerd bij Red Bull-crash Hadjar

We zitten middenin de eerste wintertest, de F1-shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De eerste crash van het seizoen 2026 is dan ook al een feit. Isack Hadjar vloog met zijn RB22-bolide de muur in. Balen voor Red Bull Racing, maar het demonstreerde wel mooi een nieuwe veiligheidsmaatregel van de FIA. Alles lezen over de nieuwe veiligheidsmaatregel? Klik hier!

Related image

Norris geniet van overgenomen privilege van Verstappen: "Dat is een goed gevoel"

Lando Norris heeft woensdag voor het eerst plaatsgenomen in zijn nieuwe McLaren MCL40, met het felbegeerde startnummer 1 op de wagen, een privilege dat Max Verstappen na vier jaar moest afstaan. De kersverse wereldkampioen verreed zijn eerste ronden tijdens de shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya, en genoot zichtbaar van het bijzondere moment. De hele reactie van Lando Norris lezen? Klik hier!

Gerelateerd