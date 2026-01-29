Lando Norris heeft woensdag voor het eerst plaatsgenomen in zijn nieuwe McLaren MCL40, met het felbegeerde startnummer 1 op de wagen, een privilege dat Max Verstappen na vier jaar moest afstaan. De kersverse wereldkampioen verreed zijn eerste ronden tijdens de shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya, en genoot zichtbaar van het bijzondere moment.

De Brit deelde na zijn eerste meters op de baan een trots en verwonderd gevoel uit. Het was de eerste keer dat de auto - gehuld in een tijdelijke zwarte livery - in zijn geheel te zien was, en volgens Norris was de MCL40 zelfs pas op de ochtend van de shakedown helemaal in elkaar gezet, waardoor de dag nog eens extra speciaal werd.

Het gevoel van een wereldkampioen

"Het was fijn om weer terug te zijn, fijn om hier weer te zijn, fijn om een nummer 1 op mijn auto te zien. Best wel cool, nog steeds een beetje surrealistisch. Het is een goed gevoel, onze eerste dag op het circuit, de eerste keer dat iedereen de auto in één stuk ziet. De auto was letterlijk niet gebouwd tot vanochtend", reageerde Norris na zijn eerste ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De wereldtitel van 2025, die hij in Abu Dhabi uit het vuur sleepte, heeft hem het recht op nummer 1 op zijn auto opgeleverd, een eer die hij ziet als een beloning voor het hele team van McLaren. "Het is echt iets bijzonders. Fijn om te zien hoe alles samenkomt. Fijn om te zien hoe al het harde werk van iedereen ervoor zorgt dat die auto gemaakt wordt", vervolgde de McLaren-coureur.

Eerste kennismaking met de MCL40

Norris benadrukte echter dat de eerste dag vooral draaide om het leren kennen van de gloednieuwe bolide. "Het was een prima dag. Vandaag was echt een eerste kennismaking met de hele auto, begrijpen hoe het allemaal werkt, het doornemen van de handleiding van alles", aldus de Brit. De MCL40, die dus pas op de dag van de shakedown helemaal in elkaar was gezet, is uitgerust met de nieuwe krachtbron van Mercedes-AMG HPP en actieve aerodynamica, wat een enorme verandering zal zijn voor de rijders.

De competitie is direct aanwezig

Alhoewel Norris dus een "productieve dag" achter de rug had met 76 afgelegde ronden, bleek de concurrentie direct aanwezig. Andrea Kimi Antonelli en George Russell waren in hun Mercedes W17 sneller dan de McLaren-coureur. "Het was echt een dag om dingen uit te zoeken, ervoor te zorgen dat alles werkt zoals het hoort, alles begrijpen en ons eerste overzicht krijgen van alles", besloot Norris. Ook voor de ingenieurs en monteurs was het dus een belangrijke dag om de nieuwe regels te begrijpen.

