Dat het bij Aston Martin niet van een leien dakje gaat, is de afgelopen dagen in Barcelona al gebleken. Het team van Adrian Newey wist pas donderdagmiddag voor het eerst op het circuit te verschijnen, met een volledig zwarte livery. Daarnaast zou het volgens Soymotor een waarschuwing hebben uitgedeeld aan de concurrentie, aangezien Aston Martin in Barcelona met minder vermogen rondrijdt.

Hoewel Aston Martin over een van de modernste faciliteiten beschikt, heeft het team grote moeite gehad om de AMR26 tijdens de testweek in Barcelona op de baan te krijgen. De geruchten wijzen naar de Honda-krachtbron, waarvan de integratie in de auto niet vlekkeloos zou zijn verlopen. Daarnaast zouden er problemen zijn geweest met de assemblage van de wagen. Het team kwam eerder met een statement over het missen van de openingsdagen in Barcelona en meldde daarin te hopen donderdag dan wel vrijdag alsnog deel te kunnen nemen aan de testweek. Daardoor is wel kostbare tijd verloren gegaan, want teams mogen maximaal drie van de vijf beschikbare dagen rijden, een limiet die Aston Martin niet meer zal halen.

Aston Martin is voorzichtig met nieuwe power unit

De renstal zou volgens het Spaanse medium zelfs een waarschuwing hebben afgegeven aan de overige F1-teams in Barcelona. Daarbij zou Aston Martin hebben gemeld dat de auto aanzienlijk langzamer zal rondrijden en dat de concurrentie daar rekening mee moet houden. De angst bestaat namelijk dat de motor het begeeft als de AMR26 direct op volle toeren wordt ingezet. De shakedown zal daarom op lagere snelheid worden afgewerkt, totdat de onderdelen verder zijn geoptimaliseerd.

Vertraging

De vertraging bij de integratie heeft mogelijk te maken met de wensen van Newey om het totale pakket aan te passen en aanzienlijk te versmallen. De ontwerper zou hebben gekozen voor een extreem strak concept, waarbij ook het bodywork tot een minimum is beperkt. Honda heeft de power unit daarop aangepast, maar dat proces verloopt volgens de berichten nog niet optimaal.

