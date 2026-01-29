Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'

De nieuwe Red Bull Ford Powertrains krachtbron heeft tijdens de eerste testdagen in Barcelona te maken gekregen met onverwachte oververhitting. Dit dwong de engineers van zowel Red Bull Racing als Racing Bulls tot het nemen van conservatieve koelmaatregelen, met name aan de uitgang van de motor. De zogeheten DM01 liet hiermee direct de complexiteit van de nieuwe 2026-reglementen zien.

De testweek in Barcelona staat in het teken van de nieuwe technische voorschriften. De gloednieuwe Red Bull-motor maakt vooralsnog indruk met de betrouwbaarheid en het aantal verreden ronden, maar er lijken ook wat kinderziekten te zijn: "In de eerste paar dagen liep niet alles volgens plan", zo kan Autoracer naar eigen zeggen onthullen. "De Britse krachtbron had last van overmatige oververhitting vergeleken met de verwachtingen, waardoor de engineers gedwongen werden om conservatieve koeloplossingen toe te passen, vooral aan de uitgang."

De uitdagingen van de nieuwe krachtbron

De problemen met de hittehuishouding zijn niet te herleiden naar één enkel defect, maar lijken voort te komen uit de architectuur van de 2026-reglementen. De 50/50 vermogensverhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor genereert enorme hoeveelheden hitte. Het verbod op de MGU-H, die voorheen hitte omzette in stroom, legt bovendien een zwaardere druk op de traditionele koelsystemen.

Aerodynamica en koelstrategieën

De aerodynamische keuzes van de teams spelen ook een rol. Zo heeft Red Bull Racing gekozen voor een extreem compacte achterkant, ook wel 'slim packaging' genoemd, om aerodynamisch voordeel te behalen. Dit beperkt echter de natuurlijke luchtstroom langs de motoronderdelen. Racing Bulls heeft daarentegen een opvallend grote luchthapper boven de cockpit (airbox), wat zou kunnen duiden op een voorkeur voor centrale koeling, om de hoge hittebehoefte van de nieuwe motor aan te pakken.

Gevolgen voor de test en het seizoen

De oververhittingsproblemen dwongen de teams tot voorzorgsmaatregelen. Isack Hadjar kwam op de eerste testdag met maar liefst 108 ronden terug, maar er waren ook momenten dat de auto's vroegtijdig de pits in werden geroepen, om de krachtbron te inspecteren. Red Bull Racing miste de derde testdag na een crash van Hadjar, maar volgens bronnen was dit ook een zegen, omdat het extra tijd bood om de koelingsdata van de eerste dagen te analyseren. De shakedown van de Racing Bulls-bolide (VCARB03) op Imola liep eerder ook al vast op de nieuwe Red Bull-Ford motor, en Ford-ingenieurs zijn volgens de bijgevoegde bronnen hard aan het werk met 'heat management' strategieën.

