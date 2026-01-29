F1-technicus Craig Scarborough heeft de RB22 van Red Bull Racing onder de loep genomen en stelt op het YouTube-kanaal van Peter Windsor dat het Oostenrijkse team een ‘zeer interessante’ auto op de baan heeft gezet, waarvan de aerodynamische karakteristieken nog steeds doen denken aan het tijdperk waarin Adrian Newey de technische scepter zwaaide bij Red Bull Racing.

Tijdens de streng beveiligde shakedownweek in Barcelona komt er zo nu en dan informatie naar buiten over de nieuwe 2026-wagens. Veel teams hebben tijdens de presentaties een andere auto getoond dan de wagen die daadwerkelijk op het Spaanse circuit deelneemt aan de testweek. Scarborough focust zich bij Windsor op de Oostenrijkse auto, waarin hij nog altijd de hand ziet van de huidige teambaas van Aston Martin, Adrian Newey.

Opvallende sidepods RB22

De technicus wijst daarbij naar de veelbesproken sidepods, die zo smal zijn dat ze doen denken aan het zeropod-concept van Mercedes uit 2022. “De sidepods hebben bij deze auto veel stof doen opwaaien. Ze zijn heel klein aan de voorkant en lopen licht naar buiten. Dat is interessant. Ze gebruiken de luchtstromen heel anders dan de andere teams,” opent Scarborough.

Red Bull debuteert dit seizoen met zijn eigen power unit, maar het chassis-team heeft volgens Scarborough ook niet ingehouden. “Dit is een zeer interessante auto. Deze auto heeft zowel aan de voorkant als aan de achterkant een hoop fraaie aerodynamische karakteristieken,” vervolgt hij.

Invloed Newey bij Red Bull

Newey was van 2005 tot en met 2024 in dienst van Red Bull Racing en Scarborough ziet dat het team nog altijd het pad volgt dat onder Newey werd ingezet: “Als je kijkt naar het deel van de auto rondom de cockpit en boven de sidepods, dan zie je de invloed van Newey.” Toch geldt dat niet voor ieder onderdeel: “Maar als je andere delen van de auto bekijkt, zie je andere vormen. Je ziet duidelijk waar Adrian [Newey] aan begonnen is en waar ze uiteindelijk mee geëindigd zijn. Het is een interessante auto.”

