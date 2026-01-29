Mercedes heeft tijdens de eerste twee testdagen van de W17 meer kilometers afgelegd dan verwacht. De renstal van Andrew Shovlin, hoofd van de trackside engineering, heeft de nieuwe bolide op maandag en woensdag aan de tand gevoeld op het Circuit de Catalunya. De dinsdag werd vanwege regenval overgeslagen. Shovlin laat weten dat het team "qua kilometers iets voorloopt op wat we hadden gehoopt, dus dat is goed".

W17 tot nu toe vlekkeloos

De W17, de eerste auto onder de ingrijpende nieuwe reglementen, heeft tot nu toe een vlekkeloze indruk achtergelaten. "Je verwacht normaal gesproken een paar kinderziektes, het een of andere betrouwbaarheidsprobleem dat je baantijd kost. Vandaag werkte de auto foutloos", aldus Shovlin. Volgens de ingenieur verliest Mercedes zelfs meer baantijd door storingen en rode vlaggen van andere teams, dan door eigen problemen. Hoewel de elektrische systemen volledig nieuw zijn en er nog wat "problemen moeten worden opgelost" met het verzamelen van data, ligt het team "iets voor op wat we op dag twee hadden verwacht".

Coureurs tevreden over nieuwe W17

De coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli hebben over de eerste twee dagen 334 ronden voltooid, wat neerkomt op vijf Grand Prix-afstanden op het Spaanse circuit. Ook zij zijn tevreden over de W17. "Ze zijn blij met de auto", vertelt Shovlin. "Het is prettiger rijden dan met de vorige reglementen. Hij is wat lichter, stuurt vrij prettig voor ze. We hebben een behoorlijke balans bij lage en hoge snelheid." Russell tempert de hype door te wijzen op de sterke vorm van Red Bull Racing, maar Shovlin bevestigt dat Russell vandaag zal proberen meer snelheid te tonen tijdens geplande kwalificatieruns. De jonge Antonelli maakte daarnaast indruk door op de tweede testdag direct een volledige racesimulatie te rijden en de complexe systemen van de W17 snel onder de knie te krijgen.

Betrouwbaarheid en 2014-vibes

De betrouwbaarheid van de nieuwe Mercedes-krachtbron is opvallend goed. Op woensdag zette Kimi Antonelli de snelste tijd op het bord met een 1:17.362, gevolgd door George Russell met een 1:17.580. Samen reden zij meer dan 180 ronden, wat duidt op een solide basis. Op de website van RaceFans.net wordt zelfs gesproken van "veelbelovende dingen" en "2014-vibes". Daarmee wordt uiteraard verwezen naar het dominante seizoen van Mercedes in 2014, toen het team 16 van de 19 races won en maar liefst 11 keer een 1-2 finish noteerde, mede dankzij een revolutionaire V6 Turbo Hybrid-motor.

Vooruitblik op Bahrein en de toekomst

Artikel gaat verder onder video

Vandaag, op de laatste testdag in Barcelona, zal Mercedes zich richten op afstelwerk, het verkennen van de beschikbare tools en het werken met zachtere banden. "Dat zal ons dan een hoop informatie geven om te analyseren voor Bahrein", aldus Shovlin. Het team kan dan verder werken met de racecoureurs in de simulator, om de correlatie te waarborgen. De eerste officiële testdagen in Bahrein staan van 11 tot en met 13 februari op het programma. De ingrijpende reglementswijzigingen van dit jaar - met wendbaardere auto’s en een 50/50 verdeling van verbrandings- en elektrische kracht - dwingen de teams tot een strategische verschuiving, waarbij energiemanagement een cruciale rol zal spelen.

Overzicht Testtijden (Onofficieel) Team Rijder Tijd Status Mercedes Kimi Antonelli 1:17.362 Snelste overall Mercedes George Russell 1:17.581 Zeer constant Red Bull Isack Hadjar 1:18.835 Sterk motordebuut Ferrari Lewis Hamilton 1:18.654 Focus op setup