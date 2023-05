Brian Van Hinthum

Donderdag 11 mei 2023 14:36

Lewis Hamilton wordt door sommige fans en kenners met enige regelmaat in verband gebracht met zijn pensioen, maar de zevenvoudig wereldkampioen lijkt voorlopig nog niet van plan om zijn helm aan de wilgen te hangen. Hamilton vertelt nu zelfs dat hij niet uitsluit dat hij na zijn vijftigste nog actief is op het hoogste racepodium.

Met het aflopende contract waarover de Mercedes-coureur beschikt, zingen de geruchten rondom zijn toekomst constant rond. Er wordt gesuggereerd dat hij na dit seizoen zijn kansen wil verkennen bij een ander team zoals Ferrari, terwijl we aan de andere kant weer de nodige verhalen horen over een mogelijk pensioen van de inmiddels 38-jarige coureur. Hamilton beschikt over genoeg hobby's naast het racen. Zo is hij graag actief in de modewereld en is ook het witte doek een onderwerp dat bovengemiddelde interesse van Hamilton geniet.

Formule 1 na de vijftig?

Fans die wel genoeg hebben gezien van Hamilton lijken zich voorlopig echter nog niet op te hoeven maken voor het aanstaande pensioen van de recordhouder. Hij krijgt de vraag of hij en wellicht Fernando Alonso nog op hun vijftigste in de Formule 1 te vinden zijn. "Je kunt nooit nooit zeggen", citeert Motorsport-total de Brit. "Brad [Pitt] zal in de Formule 1-film rijden als hij vijftig is, dus dat zou dan betekenen dat ik de derde oudste coureur ben", grapt Hamilton.

Drang om te blijven offeren

Hij vervolgt: "Ik denk dat er veel mensen zoals Tom Brady [American Football-speler, red.] zijn. Er zijn veel verschillende manieren waarop je kunt trainen. Het hangt af van je eten en de manier waarop je focust. De technologie rondom ons lichaam is aan het veranderen. Ik denk vooral dat het gewoon een kwestie van mentaliteit is om nog steeds dezelfde drang te hebben om zoveel op te offeren als op het begin. Dat is wel het geval bij mij. Dus ik weet het niet. Ik kan niet voor Fernando spreken, maar hij doet geweldig werk. Ik kijk uit naar hopelijk nog meer geweldige gevechten", besluit hij.