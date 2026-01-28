Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher moet Ferrari niet zo piepen over de vermeende motortruc van Mercedes. De Duitser stelt dat in de Formule 1 altijd de grenzen van het reglement worden opgezocht en dat grijze gebieden er nu eenmaal bij horen. Daarnaast oppert hij in de Backstage Boxengasse-podcast dat, als Mercedes bij de FIA door de controles komt, Ferrari eigenlijk niet zo moet klagen.

Tijdens de winterstop speelde het gevonden slimmigheidje van Mercedes een hoofdrol. Het gaat om de compressieverhouding, waarvan de FIA heeft vastgelegd dat deze in 2026 op 16:1 moet liggen. Het Duitse team zou echter een manier hebben gevonden om dit tijdens het rijden te verhogen naar 18:1, waarmee zo’n 15 pk extra zou zijn gevonden. Hoewel er ook werd gedacht dat Red Bull van het ‘trucje’ gebruik zou maken, meldde De Telegraaf woensdag dat dit bij het Oostenrijkse team in alle toonaarden wordt ontkend. Toch ontkende Ford-topman Mark Rushbrook in gesprek met Marca niet dat het Oostenrijkse team hiervan gebruikmaakt. Sterker nog, de Amerikaan bevestigde dat het team een voordeel had, maar stelde dat één voordeel niet direct het verschil zal maken.

'Motortruc is typisch Formule 1'

Schumacher stelt dat hetgeen wat Mercedes heeft gevonden juist het idee van de Formule 1 onderstreept. “Nee, die truc is niet oneerlijk. Dat is nu eenmaal wat de Formule 1 kenmerkt. Dit zijn die zogenoemde grijze gebieden”, opent Schumacher. Daarnaast wijst hij op het kat-en-muisspel tussen de teams en de FIA: “Vijf engineers van de FIA proberen te voorkomen dat 2000 anderen binnen het reglement een beter idee bedenken. Dat is Formule 1, en dat is het altijd geweest.”

'Ferrari moet niet zo klagen'

Schumacher heeft de kritiek die van Audi, Ferrari en Honda komt ook gehoord en richt zich daarbij vooral op het Italiaanse team, dat de afgelopen tijd het meest vocaal is geweest over het slimmigheidje. “Ik denk dat vooral Ferrari zijn mond moet houden. Ik kan me herinneren dat de brandstof ooit uit een hoek kwam waar die niet vandaan had mogen komen”, zo verwijst hij naar geruchten over gesjoemel met de Ferrari-power unit uit het verleden.

Ook stipt hij aan dat het reglement niet altijd waterdicht is gebleken. “Als het reglement zo is geschreven dat er een mogelijkheid bestaat en iemand slim genoeg is om die te benutten, en dat ook standhoudt, dan is dat ook een risico”, aldus Schumacher.

