De tweede van vijf F1-testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya zit erop. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Ieder Formule 1-team mag op slechts drie van de vijf testdagen in actie komen, en dus waren Ferrari en Red Bull Racing als enige twee van de partij op deze dinsdag. Charles Leclerc en Max Verstappen namen de ochtend op zich en het was de Nederlander die de snelste tijd klokte, maar Leclerc legde meer kilometers af. Tevens zorgde Verstappen voor een rode vlag door in bocht 5 de grindbak in te schieten. Veel kilometers op het droge kon hij niet doen, vanwege de regen die later in de ochtend arriveerde. De regen hield aan tijdens de middagsessie, waar Isack Hadjar iets sneller was dan Lewis Hamilton. De Parijzenaar crashte echter in de slotfase van de tweede testdag. Op de eerste dag legde Hadjar nog meer dan honderd ronden af met de snelste tijd en heerste er positiviteit bij Red Bull.

Hadjar geeft reactie na eerste dag bij Red Bull: "Verrassend genoeg veel gereden"

Isack Hadjar, de kersverse coureur van Red Bull Racing, was uitstekend begonnen aan zijn avontuur bij het team. De Fransman was tijdens de eerste testdag van de Formule 1-shakedown in Barcelona de snelste man op het circuit en liet daarmee meteen zien waarom hij gepromoveerd is naar het hoofdteam voor 2026. "Het was behoorlijk productief", aldus Hadjar. "Verrassend genoeg hebben we veel meer ronden kunnen rijden dan we hadden verwacht. Alles verliep vrij soepel. We hadden slechts kleine problemen, dus dat is best indrukwekkend, gezien het onze eerste dag is met onze eigen motor", zo klinkt het toch enigszins verbaasd vanuit ded mond van de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Lees hier het hele artikel over Isack Hadjar tijdens de Barcelona-shakedown.

Russell over openingsdag in Barcelona: "Red Bull heeft goed werk geleverd"

George Russell heeft zijn eerste kilometers gereden met de nieuwe Mercedes W17 tijdens de besloten shakedown in Barcelona en deelde zijn eerste indrukken. De Brit, die in 2026 het team zal aanvoeren onder de nieuwe reglementen, keek positief terug op de eerste testdag, ondanks de grote veranderingen die de Formule 1 te wachten staan. "Het is geweldig om weer op de baan te zijn en een F1-auto te besturen! De auto's zagen er echt gaaf uit op het circuit en dat is positief voor onze sport", zo begon Russell. De nieuwe bolides voelen volgens de Brit "behoorlijk anders" voor de coureurs, maar zijn "vrij intuïtief" zodra men eraan gewend is. Lees hier het hele artikel over George Russell die naar Red Bull Racing kijkt.

Aston Martin bevestigt aanblijven Vandoorne in 2026

Aston Martin heeft officieel bevestigd dat Stoffel Vandoorne ook in 2026 bij het Formule 1-team in dienst blijft. De Belgische coureur zal een belangrijke rol gaan vervullen in de ambitieuze plannen van de renstal, die zich voorbereidt op de nieuwe reglementen en de samenwerking met motorpartner Honda. Hij zal voor het team van Lawrence Stroll blijven uitkomen als test- en reservecoureur. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Stoffel Vandoorne.

Mercedes 'bemoedigd' na positieve testdag: "Auto beter op het circuit dan in de simulator"

Mercedes heeft een boel vertrouwen opgebouwd met de W17-bolide, en dat na al één F1-testdag. Andrew Shovlin, de trackside engineering director van de Zilverpijlen, sprak zich na de eerste kilometers op het Circuit de Barcelona-Catalunya uit over de auto. En het klinkt allemaal positief. "Voorafgaand aan Silverstone, hadden [Russell en Antonelli] de auto alleen ervaren in de virtuele wereld, in de simulators", begon Shovlin tegenover verschillende media. Silverstone is waar Mercedes een shakedown had georganiseerd. "Op een aantal punten voelt de auto op het circuit zelfs beter aan dan in de simulator, dus dat is zeker bemoedigend. Wat betreft de topsnelheid, als je het gaspedaal helemaal indrukt op het rechte stuk, is er enorm veel vermogen beschikbaar dankzij de elektrisch kant van de power unit." Lees hier het hele artikel over Andrew Shovlin die ingaat op waar Mercedes momenteel staat.

Leclerc over eerste indruk van 'uitdagendere' auto's: "Kans om groter voordeel te behalen"

Charles Leclerc heeft zijn eerste meters gemaakt in de nieuwe Ferrari SF-26 tijdens de besloten testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Monegask benadrukt dat de focus van het team nog niet ligt op pure snelheid, maar op systeemcontroles en het begrijpen van de volledig nieuwe bolide. Dit liet hij na zijn ochtendsessie weten via verschillende media. "Voor nu draait het erom dat we begrijpen of alles naar behoren werkt, en dat was eigenlijk wel het geval", begon Leclerc. "Het waren niet de beste omstandigheden, want het had vanochtend een beetje geregend, maar we hebben ons programma toch af kunnen werken. Nogmaals, we richten ons niet op prestaties of iets dergelijks." Lees hier het hele artikel over de eerste reactie van Charles Leclerc.

'Red Bull heeft flink upgradepakket in de pijplijn zitten voor seizoensopener in Australië'

Waar sommige F1-teams überhaupt nog niet in actie zijn gekomen tijdens de testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya, heeft Red Bull Racing al twee van de toegestane drie dagen erop zitten. Tot dusver komen er positieve geluiden bij het team van Isack Hadjar en Max Verstappen vandaan. Ze zouden ook al een boel geleerd hebben, want een upgradepakket voor Australië zit in de pijplijn. De auto waarmee de energiedrankfabrikant deze week uitkomt, zou nog niet het definitieve ontwerp zijn. Lees hier het hele artikel over een upgradepakket voor de Red Bull RB22.

